Alvarado volvió al trabajo con una baja y otra designación polémica

Cristian Canuhé no estará en la revancha con Deportivo Madryn pero trabaja confiando en sus compañeros y pensando en una hipotética final.

Luego de un largo viaje de regreso de Puerto Madryn y el descanso del lunes, Alvarado volvió este martes a la mañana a las prácticas pensando en la revancha de la semifinal de la Reválida del Federal A ante Deportivo Madryn, que se jugará el domingo a las 16 en el José María Minella. Para ese encuentro, Mauricio Giganti no contará con Cristian Canuhé, que debió salir en la ida. El Consejo Federal ya dio a conocer el árbitro y el mismo será el correntino Jorge Sosa, de polémico arbitraje hace dos semanas en la clasificación de los sureños ante Sarmiento en Resistencia. El miércoles comienza la venta de entradas.

Recién es martes y ya hay una noticia que pone, otra vez, al arbitraje en la mira. El Consejo Federal se empecinó en dejar dudas en cada una de las decisiones que toma respecto a los arbitrajes y en la previa de la semifinal, no fue la excepción. Si bien Jorge Sosa no ha dirigido al "torito" en lo que va de la temporada y es un árbitro que habitualmente no toca en los partidos de esta zona del país, su reciente actuación en la fase anterior con Deportivo Madryn como protagonista y muchas quejas de la gente de Sarmiento de Resistencia, hace que las sospechas sobrevuelen al ya manchado arbitraje nacional. Y lo más llamativo, es que dirigirá al aurinegro por segunda vez seguida en condición de visitante.

Más allá de eso, Alvarado tratará de enfocarse en lo futbolístico y este martes Giganti se reencontró con sus jugadores para comenzar a trabajar. Como siempre, en el primer entrenamiento de la semana, los que fueron titulares se movieron suavemente con el preparador físico Mauricio Álvarez, algunos ejercicios livianos, mucha elongación y pileta de hielo para aflojar las piernas. En ese grupo, no estuvo Cristian Canuhé, que sufrió una molestia muscular en la ida y lo que parecía un desgarro grande que lo podría marginar de lo que resta del certamen, finalmente es pequeño y podría regresar en una hipotética final.

En tanto, los que ingresaron en el complemento, se quedaron en el banco de suplentes o no viajaron a Puerto Madryn, trabajaron con un poco más de intensidad con el profe y luego pasaron con Mauricio Giganti y Ezequiel Ceballos donde realizaron ejercicios en espacios reducidos primero luego en una "mini cancha" con Matías Quinteros, Pablo Morata y Maxi García alternando en los dos arcos. Alrededor de la cancha, con buen ritmo y muchas ganas, estuvo corriendo Gonzalo Lucero.