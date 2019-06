Construyeron su casa, se mudaron hace un año y el agua los dejó sin nada

Los más de 70 milímetros de agua caídos en las últimas 20 horas genera tristeza y bronca en decenas de familias que debieron huir de sus casas con agua hasta las rodillas.

Una de esas dramáticas historias la sufrió Marianela (28), que junto a su esposo Juan (40) y sus pequeños hijos, Juan Manuel (7) y Lorena (10), tuvieron que abandonar su casa en medio de la noche y en plena oscuridad.

“A las 6.30 empezó a entrar el agua y cuando abrimos la puerta, por la presión, se metió de golpe. Pudimos salir con nuestros chiquitos en ojotas entre el medio de la oscuridad, con agua helada hasta las rodillas y esperar un colectivo. No nos quedó nada, tenemos que empezar de cero”, contó con la voz resquebrajada Marianela, en diálogo con 0223.

La joven pareja hacia dos años había comprado un pequeño terreno en el barrio Félix U. Camet, sobre la calle 22 y 21, “con mucho sacrificio” y desde hace un año se habían mudado los cuatro.

“En diciembre llovió mucho pero el agua no había alcanzado a entrar. Pero ahora perdimos todo. Se nos mojó las camas, ropa, todo. Nos fuimos de nuestra casa viendo como nuestras cosas flotaban en el agua”, recordó la mujer.

Si bien admitió que junto a su esposo sabían que la zona era baja, pidieron ayuda al Munipio para poder “levantar” ese sector con la provisión de tierra.

“No queríamos nada regalado, queríamos pagarlo, aunque sea tierra con mugre. No importaba, nosotros íbamos a limpiarlo. Pero nunca nos prestaron atención. A pesar que compramos camiones de tierra, no sirvió y hoy no nos queda nada”, se lamentó la joven.

Cerca del mediodía, esperan la ayuda de Defensa Civil, que se comprometió a drenar la zona con maquinaria pesada.