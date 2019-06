Científicos marplatenses trabajan para la extracción limpia de cannabis medicinal

Un grupo de investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Mar del Plata trabajan para desarrollar un protocolo de fabricación de extractos estandarizados de cannabis aplicando una tecnología limpia.

Los concentrados de cannabis para uso medicinal son cada vez más demandados. Un proceso fundamental para su elaboración es la extracción de las sustancias activas llamadas cannabinoides a partir de la planta. El extracto de cannabis es la base para obtener un producto con características de medicamento. Para su producción resulta clave seleccionar tecnologías de extracción que eviten el uso de solventes tóxicos y que no generen contaminación ambiental.

En este sentido, el Conicet Mar del Plata trabaja desde hace años con la implementación del gas dióxido de carbono (CO 2 ), la cual representa una de las tecnologías más efectivas para obtener de manera "limpia" los extractos de cannabis extremadamente puros. En concreto, el CO 2 resulta excelente para efectuar la extracción de cannabinoides a partir de la planta de cannabis. Durante la extracción, el fluido atraviesa el material vegetal y disuelve los aceites, lo que constituye un proceso limpio y no contaminante para el medio ambiente, ya que el dióxido de carbono se recicla.

En este sentido, Alejandra Fanovich, la profesional que lidera el grupo de investigación, explicó los propósitos de este trabajo que llevan a cabo y aclaró que son "conscientes de la angustia de las familias que luchan por el derecho a la salud de sus hijos, transitando laberintos sin salida para acceder a tratamientos terapéuticos basados en cannabis y de la labor incansable de aquellas familias que, con todo su amor, tienen una planta de cannabis en sus casas para extraer aceite y dárselo a sus hijos o familiares con diagnósticos de epilepsia o autismo".

"Nuestro compromiso es trabajar para que puedan acceder a un medicamento público y gratuito sin tener que hacer preparados que no tienen control o adquirir productos falsos que ni siquiera contienen los principios activos fundamentales del cannabis", sostuvo. Asimismo, Fanovich señaló que es necesaria la participación de los sectores públicos y privados para facilitar las tareas y desarrollar con éxito las investigaciones.

“El desafío actual del grupo es ir avanzando a medida que se va implementando la ley nacional, dado que hay que cumplir una secuencia de etapas para acceder al material vegetal que involucra la participación de diversas instituciones. El progreso en este camino es lento, aunque se están logrando avances significativos", concluyó la investigadora.

En el 2017, con la implementación de la Ley Nacional 27350 sobre Cannabis Medicinal, el equipo científico marplatense sumó su experiencia para vincular la aplicación de esta tecnología con saberes de otras disciplinas y aportar al desarrollo de un producto controlado para uso terapéutico, y avanzar en una línea de investigación en la temática específica de extractos de Cannabis.