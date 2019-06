Del Potro se despidió de Roland Garros

El argentino Juan Martín Del Potro, noveno jugador mundial, fue la víctima más ilustre del lunes en los octavos de final de Roland Garros, donde el serbio Novak Djokovic y Dominic Thiem se clasificaron a cuartos con triunfos tan cómodos como contundentes.

Delpo, semifinalista el año pasado, no tuvo opción contra el ruso Karen Khachanov (11º), que le venció en cuatro sets, por 7-5, 6-3, 3-6 Y 6-3.

El último argentino en el cuadro individual de este Roland Garros había llegado al torneo sin apenas haber jugado esta temporada, tras su lesión en la rodilla derecha en octubre en Shanghai.

Había realizado una prueba no convincente en febrero en Delray Beach y luego no reapareció hasta mayo, jugando en Madrid y Roma antes de afrontar este reto de Roland Garros. Se hizo daño en esa rodilla en un resbalón en la segunda ronda en París, pero finalmente no le dio problemas el resto del torneo.

"Más allá de la dura derrota, mañana vamos a hablar de mis próximos torneos, que serán posiblemente Queens y Wimbledon. Y no hablando de tiempo de recuperación, de rehabilitación. Eso es lo que quería con este torneo", explicó Del Potro en su conferencia de prensa posterior a la derrota.