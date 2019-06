"El enfoque de la política de Macri hoy está en la exportación y Zanella quedó afuera de ese esquema"

Desde el Parque Industrial de Mar del Plata reconocieron como un hecho "lamentable" el cierre de la reconocida fábrica de motos que tiene Zanella en la ciudad pero al mismo tiempo descartaron que haya otras empresas que se encuentren en una situación de crisis que derive en el mismo desenlace.

"Es algo lamentable toda pérdida de fuente de trabajo. Desde el Parque sabemos que Zanella hizo un esfuerzo grande para tratar de revertir esta situación esperando algún cambio en alguna regla de juego pero el impacto fue muy grande. Hace casi un año que estaba en crisis", manifestó Ignacio Mesa, el titular del consorcio que administra el predio de ruta 88.

El referente del sector, sin embargo, sostuvo que el cierre que recientemente decidió Zanella responde a una "situación particular". "En el caso de ellos, el contexto que hay impactó fuerte porque tienen todos los insumos de sus motos importados y apostaban a la venta por crédito, que son las dos cosas que más se vieron afectadas en la crisis que se vivió a partir de la devaluación", explicó.

"El dólar encareció muchos los costos de producción y al no poder tener crédito la gente para comprar la moto cayo muchísimo la venta y esto impacto enormemente para esta empresa, pero no es el mismo caso de otras empresas del Parque Industrial porque no tienen la misma ecuación económica", analizó Mesa.

El titular del consorcio del Parque Industrial General Savio consideró que el contexto que se vive con el Gobierno de Mauricio Macri tiende a favorecer la actividad exportadora. "Hay un perjuicio para quienes importan mucho pero se benefician aquellos que exportan. Me parece que por ahí hay que buscar la reactivación de las PyMes, aprovechando el dólar alto que tenemos hoy", sostuvo.

En este marco, Mesa insistió que no hay otras fábricas en el predio que se vean atravesadas por esta fecha por una "crisis importante" aunque al mismo tiempo también reconoció que "no están pasando por su mejor momento" desde el punto de vista de su producción. "Hay casos de empresas enfocadas a la exportación que aprovechan el tipo de cambio e incorporan personal y se expanden", ejemplificó.

"Nuestro Parque Industrial tiene 60 empresas y cada una tiene su particularidad. Las que tienen un mayor enfoque en el mercado interno sienten la caída en el consumo y sufren también las tasas de interés con créditos muy altos que impactan sobre la rentabilidad pero no es algo que vaya a producir un cierre", concluyó.