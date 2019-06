De la mano de Juan Maldonado, vuelve el boxeo al Atlético Mar del Plata

El Club Atlético Mar del Plata sumó una disciplina que históricamente estuvo vinculada a su vida deportiva: el boxeo. De la mano de la escuela de Juan Maldonado (JM Box), la entidad más antigua de la ciudad acondicionó dos gimnasios en el primer piso de su sede de Rivadavia 3358 (entre Salta y Jujuy), donde ya se dictan clases de boxeo profesional y recreativo, y entrenamiento funcional.

En el mismo edificio que fue cuna del campeón mundial en 1986 Uby Sacco, el "Decano" se reencuentra con este deporte de popular arraigo. Maldonado -exboxeador- y su equipo se mudaron del anterior gimnasio en la zona de Bouchard y Juramento. "No esperaba nunca esto. Con mi jubilación pagaba el alquiler del anterior gimnasio, y se me complicaba continuar ahí. Muchísimas gracias al Club Mar del Plata por darme esta posibilidad de hacer lo que siento, que tanto amo y me hace bien como el boxeo", contó Juan Maldonado, a cargo de este gimnasio y maestro de tantísimos pugilistas.

"Volver a este club es una alegría, yo llegué a entrenar con Uby (Sacco) y Tito Yañez en esta misma sede", recordó este hombre tan querido que también sueña con realizar en el futuro algún festival en nuestro club.

A la vez, el próximo sábado en el Club Atlético Peñarol se realizará una velada boxística donde el Atlético Mar del Plata junto a Juan Maldonado Box estará representado por los pupilos Kevin Méndez y Leonel Ávila, que integrarán la grilla de combates amateurs ante Julio González (Guardavidas) y Juan Díaz (Pampa Box),respectivamente.

Respecto a las clases en el club, los horarios y días son los siguientes:

-Lunes a viernes, de 14 a 21, boxeo competitivo y boxeo recreativo;

-Lunes, miércoles y viernes de 18 a 19.30: entrenamiento funcional y boxeo recreativo.

-2 veces por semana: $ 500.

-Todos los días: $ 700.

-Para consultas particulares: 223 536-9755