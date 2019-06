Trabajadores despedidos de Kernis venden pastas frescas para poder conformar una cooperativa

Tras ser despedidos en noviembre del año pasado y sin haber cobrado indemnizaciones , los trabajadores de las fábrica de pastas Kernis decidieron organizarse y luchar para poder conservar sus puestos laborales. Por eso, desde este viernes al mediodía venderán pastas frescas en la sede de calle Cuba 187 con el objetivo de recaudar dinero para la conformación de una futura cooperativa.

Así lo anunció Natalia Vicente, una de las trabajadoras echadas en diálogo con 0223 Radio. "Desde las 6 comenzamos con la elaboración de pastas frescas que ofreceremos a 35 pesos", detalló.

La mujer recordó a siete meses de haber sido despedidos, aún no tienen noticias del pago de indemnizaciones. "Nuestro empleador y sus hijos nos despidieron sin pagarnos indemnización porque nos dicen que no tienen plata, algo que no entendemos porque, a pocos metros de donde estamos nosotros, activaron una fábrica de productos para celíacos", advirtió.

Frente a este panorama, Vicente señaló que, lejos de abandonar la lucha, decidieron tratar de mantener las fuentes de trabajo, "como lo hicieron en su momento los trabajadores de El Amanecer o de la confitería Boston".

"Hoy somos 14 familias que quedamos a la deriva y por eso la ayuda que recibamos de la comunidad a través de la compra de nuestros productos será bienvenida", finalizó.