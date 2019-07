HBO Max le da pelea a Netflix

Ante la nueva tendencia de las cadenas de series on demand como Disney+, se suma a la contienda HBO Max, un servicio de suscripción que incluirá la programación del canal Home Box Office, más conocido como HBO y mucho más.

Entre las principales ofertas de HBO se encuentran reconocidas series como Game of Thrones, Big Little Lies, Los Soprano y Westworld, así como las nuevas apuestas de la cadena televisiva, The Outsider y la remake de Perry Mason. A estas se sumarán Friends, The Fresh Prince of Bel-Air y Pretty Little Liars en HBO Max.

La nueva plataforma contendrá series originales, películas de Warner Bros, algunas series de The CW y Friends, que dejará de estar disponible en Netflix desde 2020. También podrían abandonar Netflix: Gilmore Girls, Gossip Girl, DC’s Legends of Tomorrow, Arrow, Jane the Virgen, Riverdale, The Vampire Diaries, Crazy Ex-Girlfriend, Gotham, entre otros.

WarnerMedia ya anunció que aportará diez mil horas de contenido premium, cifra que crecerá de acuerdo a la aceptación del público. En WarnerMedia, además, se incluyen los contenidos de DC Entertainment, New Line Cinema, CNN, Cartoon Network y los Looney Tunes, entre otros. De esta manera, contará también con las sagas de superhéroes de DC y Harry Potter.

Aunque hay una gran expectativa con respecto a este nuevo servicio, todavía no se conoce una fecha de salida al mercado exacta, pero se espera que sea en el primer semestre del año próximo en Estados Unidos, ni el costo que tendrá.