Dujovne dijo que hubo un superávit primario de $30.221 millones

El primer semestre del año registró un superávit primario de $30.221 millones, lo que representó un sobrecumplimiento de casi $48.000 respecto de la meta pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para ese período, detalló hoy el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.



"Es la décima meta fiscal consecutiva que cumplimos y es la primera vez en ocho años que el sector público nacional no financiero tiene un primer semestre con superávit primario", afirmó Dujovne durante una conferencia de prensa en el microcine del Palacio de Hacienda.



Según lo consignado por Télam, el ministro adelantó que en esta dirección se "converge a cerrar el año con equilibrio primario" en las cuentas públicas, con la consecuente corrección de un "déficit consolidado de cuatro puntos porcentuales (p.p.) con el que comenzó esta gestión".



Si bien el acumulado semestral acumuló un saldo positivo, en junio se alcanzó un resultado negativo primario de $ 6.598 millones, que así y todo marcó una reducción del 88% en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando el déficit fue de $ 56.664 millones



El ministro aclaró que se continuará "bajando el gasto público con austeridad y utilizando las herramientas de siempre, por ejemplo en la transparencia de las licitaciones de obras".



A los recursos de junio se les imputó la venta de activos por un total de $ 44.600 millones. Excluyendo estos recursos, igual los ingresos habrían crecido 12 p.p. por encima de los gastos primarios.



En cuanto al déficit financiero (que incluye el pago de la deuda) se registró una reducción del 24% en junio contra el mismo mes del año pasado, lo que implicó una baja de 51 puntos en términos reales. En el semestre ese déficit representó 1,3% del PBI, reduciéndose en 0,4 p.p. en relación con el primer semestre del año pasado.



"La cuenta intereses muestra una suba importante por el aumento del tipo de cambio y confiamos que este año se estará ubicando 3,2 puntos del PBI", subrayó el jefe de la cartera de Hacienda.



El ministro aclaró que "cuando cierre este año habremos bajado el gasto en más de cinco puntos del PBI en cuatro años, algo sin precedentes. Con un fisco equilibrado, podremos reducir la deuda, facilitar la lucha contra la inflación, bajar la tasa de interés y permitir un aumento de la inversión y del crecimiento".



En cuanto al escenario fiscal para la segunda parte del año, más allá del optimismo de continuar en la senda del equilibrio fiscal primario, adelantó que la meta para el tercer trimestre se proyectó en $70.000 millones, es decir $ 10.000 millones por arriba de lo pactado inicialmente.



"El aumento de la meta para el tercer trimestre se debe al buen desempeño que tuvimos en el semestre. El tercer trimestre tiene una estacionalidad favorable y no incluye el pago del aguinaldo, que se reparte entre el segundo y el cuatro trimestre", explicó el funcionario.



Tras ponderar la evolución de las cuentas públicas provinciales, descartó una eventual ampliación del acuerdo stand by con el FMI y se mostró optimista respecto de los índices de inflación que se difundirán próximamente.



"Esperamos que la inflación de junio nos muestre un camino descendente, pensamos que va a seguir bajando y estamos esperanzados que la de julio sea aún más baja que la de junio, particularmente porque este proceso está liderado por la baja de la inflación núcleo", reflexionó Dujovne



Respecto de la evolución del tipo de cambio, aclaró que la política cambiaria "la lleva adelante el Banco Central", aunque fustigó a quienes hacen referencia a un eventual atraso del dólar.



"Pretender un tipo de cambio real en línea con el de agosto del año pasado generaría más inflación y baja de salarios. Hay un proceso de reconstrucción de la confianza, con una economía que lentamente se empieza a recuperar", concluyó el ministro Dujovne.