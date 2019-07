Pablo Vasco sale a escena en Cuatro Elementos con “Tranquilos no pasa nada”

En el arranque de las vacaciones de invierno, el comediante Pablo Vasco se subirá al escenario del complejo teatral Cuatro Elementos para compartir con el público local y turista su premiado unipersonal “Tranquilos: no pasa nada”.

Con la participación especial del pianista Luis Reales -que musicalizará algunos pasajes del show-, la cita es el sábado 20 de julio a las 21.30 horas en el espacio cultural de Alberti 2746.

Por más de una hora, el también conductor de la mañana de radio Residencias repasará temáticas de la coyuntura marplatense y nacional, con toques de humor que, sin duda, también invitan a la reflexión.

Con la misma apuesta escénica con la que se presentó, a mediados de mayo, en el centro de arte RadioCity+Roxy+Melany, Vasco propondrá comedia en base a temas que hacen al cotidiano social: la inseguridad, el rol y la utilidad de la policía y al miedo a “los otros”. Pero también pondrá el acento en esas respuestas equivocadas a preguntas correctas y en esa Mar del Plata que, como dice el comediante, es fuente inagotable de situaciones dignas de ser incorporadas a un monólogo.

“Con el tiempo me fui dando cuenta que ´Tranquilos: no pasa nada´ es un show de stand up, pero para teatro. O sea, está armando en pos de una situación más teatral. Me encanta actuar en bares, es lo que más hago durante todo el año, y yo creo, realmente, que el stand up es una disciplina que rinde mucho en clubes y bares. Pero cada vez que tengo la posibilidad de subirme a un escenario de un teatro la puesta está más pensada, incorpora música y entonces genera otro clima. Por eso decidí que de ahora en más, ´Tranquilos: no pasa nada´ será un show para teatros”, anunció Vasco, que adelantó que el sábado durante la presentación en Cuatro Elementos habrá sorpresas.

“Tranquilos: no pasa nada” fue reconocido este verano con el Premio Estrella de Mar en la flamante terna de Stand Up.

Las entradas para esta nueva función de ya están a la venta: se pueden reservar a precios populares en la boletería del teatro (Alberti 2746), por teléfono, al 4953479, o vía internet en www.alternativateatral.com.