Preocupación en Textilana por 6 despidos en 40 días: "No podemos parar cada vez que echan a alguien"

Las trabajadoras de Textilana mostraron su preocupación por una serie de despidos que denuncian hace más de un mes y que terminó con las fuentes laborales de seis trabajadoras: cuatro de ellas, de la fábrica textil, mientras que otros dos eran de Isla Mar, firma que trabaja para la empresa. A raíz de esta situación, la comisión interna elevó un reclamo al sindicato para frenar este panorama.

En diálogo con 0223, María Demateis, una de las trabajadoras que lleva adelante la lucha dentro de la fábrica, señaló que los empleadores acudieron al mismo método para echar al personal, el último de ellos, el lunes por la mañana. "Este despido es sin causa. Una compañera con 11 años de antigüedad se presentó a trabajar y le anunciaron que no podía entrar. Llegó a las cinco de la mañana desde Batán y se tuvo que volver a su casa de noche", sostuvo la delegada gremial.

En este contexto, la preocupación y la desconfianza invade a las trabajadoras, al punto que algunas que llegan a trabajar en remis le piden a los choferes que no se vayan por no saber si pueden entrar a la fábrica de ruta 88. "La fábrica trata de amedrentar y meter miedo con los despidos hormiga, esto genera mucha incertidumbre, muchas se quedan pensando si pueden ser las próximas cesanteadas. No se puede parar cada vez que echan a una compañera", reconoció.

Asimismo, apuntó contra los empleadores e indicó que "es un método perverso de humillación". "La intención de la empresa es renovar el personal e imponer el nuevo método y sistema de producción", advirtió Demateis. De hecho, según contó, representantes de la empresa viajaron a Europa y volvieron con maquinaria nueva, las cuales les permiten prescindir del trabajo de algunas de las más de 250 empleadas que tiene la firma textil.

Frente a este panorama, desde la Comisión Interna le solicitaron al sindicato de la Asociación Obrera Textil que presente un reclamo formal ante el Ministerio de Trabajo. "Pedimos la intervención para frenar los despidos. No es una empresa en crisis, está en pleno crecimiento", expresó. Para finalizar, Demateis subrayó que "las empleadas despedidas jugaron un rol fundamental en marzo", cuando lograron un incremento salarial del 30% después de una masiva huelga.