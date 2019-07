Blanco, y otro tenso debate en el Concejo Deliberante: "Nunca puedo terminar de hablar porque interrumpen"

El Secretario de Salud de la comuna, Gustavo Blanco, protagonizó este miércoles por la mañana otro tenso encuentro en el Concejo Deliberante, al asistir a la comisión de Vida y Salud Pública para atender los reclamos de vecinos de Alto Camet por mayor atención en la salita del barrio.

"Por primera vez en la historia hay un servicio de emergencias en la vía pública como nunca antes hubo en este partido que se llama Same. Y ellos han dado respuesta a partos arriba de un ambulancia y rescates en altura. Eso es una política de salud", sostuvo el funcionario.

Blanco asistió al cónclave acompañado por distintos profesionales del Same para defender la labor que se lleva adelante en la ciudad. Pero el debate estuvo marcado por interrupciones que derivaron en cruces, discusiones y algunos gritos.

Entre otros ejes, la convocatoria se fundaba como eje principal en atender el reclamo de los vecinos de Alto Camet, Parque Peña y Parque Camet para reforzar los turnos y la atención durante los fines de semana de la salita de la zona.

"Queremos que se levante la cantidad de turnos que hay. Para el vecino, cinco turnos más es algo importantísimo aunque ustedes no lo entiendan. La realidad suya no es la misma que la mía y la de los vecinos. En nuestro barrio, hay que hacer cinco cuadras para hacer una por el estado de las calles", expresó un vecino de Alto Camet, durante la comisión que preside la concejala de Unidad Ciudadana Marina Santoro.

Uno de los momentos de mayores tensión se alcanzó cuando una integrante del Same quiso brindar una respuesta y encendió el malestar del edil radical Mario Rodríguez, al señalar que no había pedido la palabra.

"Yo estoy esperando para hablar como corresponde. Esto es una falta de respeto. Esta tarea la tiene que hacer el Secretario de Salud, que cobra tres veces lo que cobra un concejal", apuntó el concejal.

Además de aportar sobre el Centro de Atención Primaria de la Salud en cuestión, Blanco respondió con algunos cuestionamientos y lamentó las interrupciones durante su exposición: "No puedo terminar de hablar nunca porque me interrumpen y no me dejan explicar".

Tras finalizar el encuentro, los vecinos quedaron expectantes de obtener alguna solución en el corto plazo al déficit que acusan en la prestación sanitaria de la zona.