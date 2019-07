Desde la Uocra ponen reparos a la conexión de 10 mil nuevos usuarios a la red de gas

Pese a que desde la Secretaría de Energía de la Nación, informaran a través de su cuenta oficial de Twitter que esta semana comenzarían a conectarse unos 10.000 nuevos usuarios a la red de gas natural, desde la UOCRA aseguraron que aún restan trabajos por finalizar, tanto en las conexiones de Mar del Plata y de Balcarce, como en la planta de bombeo ubicada a 100 kilómetros de General Pueyrredon.

En diálogo con 0223, César Trujillo, secretario general de los obreros de la construcción, consideró que desde el punto de vista de los trabajadores, "entendemos que la obra en las dos conexiones, llamadas by pass, una en Mar del Plata y la restante en Balcarce, están en un 90% terminadas, pero todavía faltan conexiones y obras anexas para poder contar con ese servicio".

En ese sentido, el dirigente remarcó que "la obra más importante, que se está haciendo en Las Armas, es una planta de bombeo que es, justamente, lo que hace falta para que llegue la energía a la costa, a la cual le quedan por lo menos 60 días más de trabajos".

"Las obras se están haciendo, - continuó Trujillo - son una realidad, pero desde el gremio no podemos asegurar que se le vaya a dar el gas hoy, mañana o pasado como se anunció, que serían 10.000 bocas nuevas". El referente de la construcción señaló que el proceso "está encaminado pero no resuelto, los trabajadores decimos cómo está la obra, de ahí, lo que sean anuncios políticos o la necesidad de la gente, que es mucha, no lo manejamos".

Por su parte, Miguel Roldán, secretario de Organización de UOCRA, recordó que "según los datos que tenemos nosotros, hay más de 50 edificios terminados" que tienen la necesidad de conectarse a la red de gas natural. "A nosotros no nos consta que ya se pueda dar el gas, no depende de nosotros", sostuvo el sindicalista, quien añadió que "las obras están casi terminadas".

Por último, César Trujillo resalto que desde el gremio "hicimos muchos trámites, hemos empujado el carro para que esta obra se haga por la necesidad que tenemos y la relación directa que tiene esto con la industria de la construcción". "Si recorren Mar del Pata, verán que está llena de obras en desarrollo por lo cual la llegada de estas conexiones es muy esperada y muy necesaria", concluyó.