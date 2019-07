La Selección no frena la quinta del "Pedro Suárez"

Talleres, uno de los que tiene puntaje ideal, intentará estirar esa racha ante el campeón Nación. San José, el único que no tiene unidades en la Zona Campeonato, querrá sumar frente al líder River.

Con varios partidos interesantes, se disputará este sábado la quinta fecha de la segunda fase del Torneo "Pedro Suárez" que organiza la Liga Marplatense de Fútbol. En una semana complicada de entrenamientos por las condiciones climáticas, y cuando muchos creían que se podía suspender por el encuentro de la Selección Argentina ante Chile por el tercer puesto de la Copa América, la programación tiene los horarios habituales y habrá fútbol en 13 escenarios de nuestra ciudad y la zona.



Por la Zona Campeonato, River, el único puntero, recibirá al necesitado San José que no acumula unidades y viene de sufrir una goleada frente a Alvarado tras ir ganando 2 a 0. Por su parte, Kimberley, el escolta del grupo, defenderá su lugar de privilegio frente a San Isidro en el "José Alberto Valle". El otro que ganó todo lo que jugó, pero no está junto a River porque ya quedó libre, es Talleres, que tendrá una dura parada en su casa ante el campeón Nación, que viene de caer 2 a 0 ante Once Unidos.

En tanto, en la Reválida, los de arriba se verán las caras entre sí desde las 15 cuando Quilmes y General Urquiza se enfrenten en el "Juan Montoya". El "Cervecero", con diez unidades, necesitará ganar para mantenerse en lo más alto, mientra que los del "Tano" Di Fonso buscarán olvidar rapido la derrota ante Argentinos del Sud e intentarán subirse a la cima de la tabla.