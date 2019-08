La verdad detrás de la separación de Valeria Lynch

Durante las últimas horas Valeria Lynch confirmó su separación de Cau Bornes, su pareja hace 13 años, luego de la circulación de rumores acerca del divorcio de la pareja en medios de comunicación. Aunque la cantante afirmó estar separada de Bornes, negó que una supuesta infidelidad del cantante brasileño haya causado el distanciamiento. Sin embargo, el brasileño desconcertó a todos al presentar una versión completamente distinta esta tarde.

A pesar de que los rumores de separación comenzaron a resonar fuertemente en estos días, llegando incluso a ser confirmados por la protagonista, el músico brasileño desmintió la separación y aclaró que se trata de una “movida de prensa, porque a la gente le importa mucho la vida del otro”.

En diálogo con Confrontados, Bornes declaró que la difusión de la noticia tiene como objetivo hacer resonar la figura de la cantante y así “promover un poco sus shows de ahora porque hay una crisis muy grande”, haciendo referencia a la presentación de la intérprete de “Señor Amante” en La Trastienda, el próximo 1 de septiembre. Por otra parte, el oriundo de Brasil manifestó haber aprovechado la situación para anunciar el lanzamiento de su nuevo álbum, Zsamba.

De esta manera, aclaró que la pareja todavía se encuentra conviviendo en su propiedad de San Isidro con Tays, hija de él: “Nosotros estamos casados en comunión de bienes, no es un concubinato lo nuestro. Y no me pidió salir de la casa".

Por el contrario, horas antes Valeria Lynch expresaba en el programa del Oscar "el Negro" González Oro en Radio 10: "Estoy separada hace bastante pero ustedes recién se enteraron hoy […] Siempre una separación es horrible pero fue una decisión de los dos, muy adulta. Él es una muy buena persona y tenemos mucho respeto el uno por el otro. Se acabó el amor y cada uno merece ser feliz por su lado". También la cantante había desestimado la versión de que la separación se debiera a una tercera en discordia diciendo que "en el momento en que estuvimos juntos, no hubo ninguna otra persona".

La noticia había sido confirmada, además, por íntimos amigos de Lynch como Cesar Jurisich y Ángel de Brito, quienes afirmaron que se tornó imposible para la cantante salvar su matrimonio, luego de más de un año de conflictos entre los artistas. Incluso, Jurisich se atrevió a decir que “la extraña dama” ya inició los trámites de divorcio".

La cantante estaba en pareja con el cantante brasileño desde el año 2006, cuando fueron presentados por Raúl Lavié, compañero de elenco de la artista en la obra teatral Víctor Victoria. A partir de ese momento continuaron saliendo hasta que, dos años más tarde, formalizaron su unión en la Iglesia de Santa Teresita del Niño Jesús, ubicada en Villa Urquiza.

Durante su matrimonio, Lynch contribuyó a la crianza de Tays, hija de Bornes y la fallecida cantante de folclore Tamara Castro, desde que la niña tenía cuatro años. De Brito se refirió a esto diciendo que la artista la “crió como una hija desde chiquita porque su mamá biológica, murió en forma trágica hace muchos años".