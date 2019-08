El Clausura de vóley, con varios partidos

Con quince partidos programados, desde este jueves comenzó la acción por la rama femenina del torneo clausura de la Asociación Marplatense de Voleibol. Será por la segunda fecha del certamen que se jugará en canchas de Mar del Plata y Balcarce.

En Once Unidos, los dos representativos locales (A y B) recibirán a CAER en Sub 13, Sub 15 y Sub 17. En dichas instalaciones también CAER jugará con Don Bosco en Sub 13. A su vez, IAE Club enfrentará a Don Bosco en Sub 12 y Sub 13, y a Unión en Sub 17.

La jornada en Mar del Plata se completará con el cruce entre Mar Chiquita y Cedetalvo en Sub 13 y Sub 15. En tanto, en Balcarce el equipo local se medirá contra Atlético en las siguientes categorías: Sub 13, Sub 15 y Sub 17.

Por la primera división, se cruzarán Unión e IAE Club (jueves 22); Cedetalvo y Once Unidos B (viernes 23) y Atlético ante Banco Provincia (sábado 24).