Omar Gándara compite en el "Desafío de las Regiones" en Brasil

El piloto Omar Gándara junto a su navegante Sergio La Fuente con su Vehículo Utilitario Todo Terreno (UTV) alistado en Mar del Plata competirá por primera vez en su historial deportivo en el Desafío de las Sertoes (Regiones) en Brasil, a partir del domingo. El equipo se completa con los mecánicos Gustavo Martín y Leonardo Di Vincenzo.

Será una experiencia novel para el marplatense, que transitará por terrenos muy diferentes a los que está acostumbrado. El UTV que conduce Gándara ya pasó la verificación técnica y administrativa y ya está en carrera.



La competencia tendrá 8 jornadas, comenzando en la ciudad de Campo Grande y llegando a la paradisíaca ciudad de Aquiraz.

La carrera tendrá una etapa maratón que comienza en Jalapão y termina con paisajes asombrosos e impresionantes de los cañones de Bom Jesus.

La llegada será inolvidable. El 1° de septiembre la competencia termina con mucha arena y mar en la ciudad de Aquiraz . En total, se cubrirán aproximadamente 2.832 km de especiales en el interior de Brasil.

El sábado próximo comienza el espectáculo con un prólogo y un Super Prime, para luego concretar una largada simbólica en Campo Grande.

El detalle de las etapas es el siguiente:

1ra etapa - 25/08

Campo Grande - MS / Costa Rica - MS

Enlace 72 Km.

Especial 415km

Total: 487 km

2da etapa - 26/08

Costa Rica - MS / Barra do Garças - MT

Enlace 109 km

Especial 530 km

Total: 639 km

3ra etapa - 27/08

Barra do Garças - MT / Sao Miguel do Araguaia - GO

Enlace 307 km

Especial 420 km

Total: 727 km

4ta etapa - 28/08

Sao Miguel do Araguaia - GO / Porto Nacional - TO

Enlace 294 km

Especial 277km

Total: 571 km

5ta Etapa - 29/08

Porto Nacional - TO / São Félix do Tocantins - TO

Enlace 135 km

ESP - 300 km

Total: 435 km

6ta Etapa - 30/8

Sao Felix do Tocantins - TO / Bom Jesus - PI

Enlace 2 km

ESP - 540km

Total: 542 km

7° Etapa - 31/8

Bom Jesus - PI / Crateús - CE

Enlace 621 km

Especial - 320 km

Total: 941 km

8° Etapa - 01/09

Crateús - CE / Aquiraz - CE

Enlace 375 km

Especial - 30 km



Total: 405 km