Círculo ya trabaja con la cabeza en el debut

El "papero" volvió al ruedo pensando en Olimpo de Bahía Blanca, su rival en el estreno en el Federal A, el domingo a las 11. La mala noticia es que Nahuel Roselli está descartado.

El plantel de Circulo Deportivo se reencontró en un complejo de césped sintético donde empezó a trabajar ya con la cabeza enfocada en Olimpo de Bahía Blanca, el rival del debut del próximo domingo a las 11 en el "Roberto Carminatti", por la primera fecha de la Zona Sur del Torneo Federal A. Con Mariano Buzzini y Diego Hidalgo a la par del resto, el que no pudo estar fue Nahuel Roselli, que se realizó una ecografía que confirmó que no hay lesión en la rodilla. El viernes a las 19, presentación oficial de plantel e indumentaria.

No es una semana más. Este lunes es especial porque hay un objetivo próximo, ya que el domingo llega la hora de la verdad, Círculo Deportivo empezará su camino en la tercera categoría del fútbol argentino y puso primera con plantel casi completo. El único que no estuvo presente fue Nahuel Roselli, que debió salir en el amistoso contra Aldosivi por un fuerte golpe en la rodilla, se hizo una resonancia magnética para comprobar que no hubiera lesión y por suerte salió todo bien, por lo que el "Sapo" continuará recuperándose del dolor y está descartado para visitar a Olimpo. Por su parte, Mariano Buzzini y Diego Hidalgo, dos que trabajaron diferenciado en la pretemporada, ya se pusieron a la par del grupo y empiezan con el reacondicionamiento físico.

Con Marcos Buenaventura con los arqueros, los profesores Ariel Carli y Nicolás Giraudo armaron rondos para fortalecer la precisión del pase, mientras que Alexis Matteo y Juan Fernando Blaires fueron armando cuatro equipos para disputar un "mini torneo" en espacios reducidos con mucha intensidad y dinámica. El cierre fue con un intermitente a lo largo de una de las canchas. Una hora y media de trabajo, fue suficiente para comenzar una semana diferente, que continuará el martes en Mar del Plata y se trasladará miércoles, jueves y viernes al "Guillermo Trama" de Otamendi, para empezar a definir el equipo que se presentará en el debut. El plantel entrenará el sábado por la mañana y luego viajará a Bahía Blanca para aguardar el choque del domingo a las 11 ante Olimpo.

Presentación de la camiseta y el plantel

El viernes a partir de las 19, en la sede social de Bolivar 146, Círculo Deportivo presentará oficialmente el plantel y cuerpo técnico que dos días más tarde comenzará a desandar el camino en el Federal A. Así mismo, se dará a conocer la nueva indumentaria para esta experiencia en la tercera categoría del fútbol argentino.