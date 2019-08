Un sector de las FARC anunció la vuelta a la lucha armada

El ex vocero y negociador del proceso de paz anunció la vuelta a las armas de un sector disidente de la exguerrilla. Desde las Farc, confirmaron que el 90 por ciento de sus miembros siguen comprometidos con la paz.

Ivan Marquez, quien fuera número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y portavoz del proceso de paz, anunció a través de un video difundido por internet que un grupo disidente de la guerrilla retomará la vía armada.

"Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia (lugar de nacimiento de las FARC hace más de medio siglo) bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión", dijo Iván Márquez acompañado de Jesús Santrich y Hernán Darío Velásquez que hace meses dejaron de cumplir sus compromisos con la Justicia Especial para la paz (JEP).

Más del 90% de exguerrilleros seguimos comprometidos con el proceso de paz. @TimoFARC — FARC (@PartidoFARC) August 29, 2019

"Nunca fuimos vencidos ni derrotados ideológicamente. Por eso la lucha continúa. La historia registrará en sus páginas que fuimos obligados a retomar las armas", señala en otro punto del manifiesto leído en el vídeo de 32 minutos y con fecha 29 de agosto de 2019.

En la grabación, el jefe guerrillero dice que hablan desde algún punto en la zona del río Inírida, situado en la región amazónica del sureste del país, cerca de las fronteras con Venezuela y Brasil, según informaron diversos medios internacionales.

Márquez fue jefe del equipo negociador de las FARC en los diálogos de paz de La Habana y designado senador por el partido de la antigua guerrilla, cargo que no asumió porque a mediados de abril de 2018 se trasladó a un espacio de reunión de excombatientes en Miravalle, en el departamento de Caquetá ubicado al sur del país.

El disidente, que en el vídeo se ve vestido de verde militar y con una pistola en la cintura, asegura que la decisión de volver a las armas "es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado al acuerdo de paz de La Habana" y asegura que buscarán alianzas con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Por su parte, desde la cuenta oficial de las FARC destacaron que "el 90 por ciento de los ex guerrilleros estamos comprometidos con el proceso de paz". En la misma sintonía se pronunció el ex presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien aclaró el compromiso de los ex guerrilleros pero pidió "reprimir a los desertores".

Ya indultaron a Timochenko y a otros responsables de delitos atroces, que los dejen indultados pero que el Acuerdo se baje de la Constitución y se reforme.



Farc sigue. Para que se salieran unos se hizo grave daño institucional.



Para apoyar a los de base no se necesitan acuerdos — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 29, 2019

Márquez ya había criticado varias veces desde la clandestinidad el abandono de armas por parte de las FARC, lo que calificó de "error" y agregó que desde la firma de la paz, que tuvo lugar en noviembre de 2016, "y del desarme ingenuo de la guerrilla a cambio de nada" no se detiene la matanza de líderes sociales y de exguerrilleros y culpa al Estado de no cumplir o pactado.

"En dos años, más de 500 líderes y lideresas del movimiento social han sido asesinados, y ya suman 150 los guerrilleros muertos en medio de la indiferencia y la indolencia de un Estado", expresó.

El 90% de las Farc sigue en el proceso de paz. Hay que seguirles cumpliendo. A los desertores hay que reprimirlos con toda contundencia. La batalla por la paz no se detiene! — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) August 29, 2019

Por último, el exmandatario y actual Senador del Centro Democrático, Alvaro Uribe, aseguró que " indultaron a Timochenko y a otros responsables de delitos atroces, que los dejen indultados pero que el Acuerdo se baje de la Constitución y se reforme". "Farc sigue. Para que se salieran unos se hizo grave daño institucional. Para apoyar a los de base no se necesitan acuerdo", remató Uribe.