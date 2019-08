¿El feriado del 17 de agosto, se pasa al lunes 19?

En este 2019, el feriado del 17 de agosto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín cae sábado pero no se trasladará al lunes 19. Atentos a esta cuestión, el Gobierno estableció que el lunes será día no laborable con fines turísticos.

Los días considerados no laborables, quedan a disposición de cada empleador del sector privado si se trabaja de manera normal o no. Si tendrán el día libre los empleados de la administración pública nacional, provincial y municipal, como aquellos empleados de bancos y compañías de seguros.

En años anteriores para casos similares se establecían los feriados puente, pero el gobierno de Mauricio Macri modificó la legislación y determinó "día no laborable con fines turísticos", de modo que las empresas definen en cada caso cómo implementan la medida.

De acuerdo a la Ley de Contratos, aquellas personas que deban trabajar los días no laborables, no percibirán la remuneración adicional que se suele recibir en caso de ser feriado. Por lo tanto, la jornada deberá pagarse de manera normal y no el doble.

El próximo fin de semana largo será el 12 de Octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural que también cae sábado, pero llega con un feriado puente que será el lunes 14.