Círculo mostró aplomo y sólo le faltó el gol

Un muy buen debut tuvo el "papero" ante un histórico como Olimpo en Bahía Blanca, fue superior, mereció ganarlo, erró un penal, pero más allá del 0 a 0, se vuelve con una gran imagen.

Con la sensación de haber podido conseguir los tres puntos, pero la tranquilidad de haber dado muestras claras en el debut de que va a ser un equipo muy competitivo, Círculo Deportivo se vuelve de Bahía Blanca con un punto en la valija y una muy buena imagen en el empate 0 a 0 ante Olimpo, por la primera fecha de la Zona Sur del Torneo Federal A. El conjunto de Alexis Matteo desperdició un penal en el arranque del partido y tuvos las mejores oportunidades para ganarlo. El domingo, debut en casa ante Huracán Las Heras de Mendoza.

En el pitazo inicial, el local pareció que querer llevarse a Círculo por delante, pero duró poco. Porque el "papero" se afirmó rápidamente, empezó a controlar las acciones, a mover la pelota y sorprendió a los 6', cuando Fredes vio filtrarse a Martinena entre los centrales, lo buscó, el delantero eludió a Villar y cuando iba a empujar con el arco libre, Furios lo derribó. Ranciglio no dudó, sancionó el penal y Enzo Astiz tuvo la gran chance de abrir el marcador de entrada pero su remate ajustado pegó en la base del palo derecho, cruzó el arco y se diluyó. Más allá de lo que podría haber significado un golpe, la visita no se cayó, continuó llevando a cabo su idea, le sacó ritmo al partido, manejó la pelota con criterio y puso el desarrollo lejos de su arquero, uno de los objetivos principales.

El local, sin mucho lugar para lastimar con los extremos, resumió sus ataques a jugadas de pelota parada que encontraron bien parados a del Curto y los defensores. Salvo en una, que ganó Ferreira por atrás, pareció pegar en la mano de Cabrera y Ranciglio cobró córner tras una buena respuesta del "1" ante la protesta de todo Olimpo. En el tramo final de la etapa, el juego se pinchó, Círculo estaba cómodo y el "aurinegro" no encontraba la forma de llegar con riesgo. En la única neta, hubo un cruce providencial de Bruno Vedda cuando Brian Guille remataba desde una buena posición dentro del área. Alexis Matteo estuvo obligado a hacer un cambio a los 26' por la lesión de Astiz y se produjo el debut de Joaquín Romea con la camiseta "rojiverde".

La tónica no se modificó en el complemento, porque otra vez Olimpo quiso marcar el terreno, pero Círculo no lo dejó, lo presionó, le impidió jugar con claridad aún con el ingreso de David Vega por Salazar. Entonces, se repetían en pelotazos que favorecían la solidez de Ayr y Cabrera, mientras que a medida que corrían los minutos, aparecieron algunos espacios y Romea avisó con dos remates desde afuera que se perdieron cerca y un cabezazo de Ayr que sacó de manera brillante el arquero Villar. El "papero" era protagonista y estaba más cerca del primero ante un local que no salía de su asombro y aguantaba los embates visitantes. Y en esa confusión, Enzo Vértiz casi lo sorprende de cabeza, pero no la esperaba y la tiró apenas arriba.

Recién llegando a la media hora, pudo aproximarse el dueño de casa y lo hizo con un remate suave que controló sin problemas Del Curto. Enseguida, la hizo bien el "aurinegro", Cabalucci recibió libre en el segundo palo, tocó al medio, nadie la empujó, el arquero no llego y la pelota se fue pegada al palo izquierdo. La respuesta no se hizo esperar y tras un córner, le quedó a Ayr que buscó por arriba y exigió una notable respuesta de Villar para sacar al córner. El arquero volvió a aparecer para ahogar lo que era el gol de Fredes tras una muy buena jugada colectiva, que empezó Martínez, que siguió Romea y que terminó Leo con un remate recto.

En los minutos finales, Lippi se dio cuenta que podía perderlo y reforzó la mitad de la cancha, mientras que Círculo, aunque sabía que lo podía ganar, tampoco quiso hacer locuras, no se desordenó y esperó la ocasión para conseguir el premio que merecía y nunca llegó. De todas formas, el local tuvo el triunfo en la zurda de Vega que hizo lucir a Del Curto que mostró todos sus reflejos. Lo mismo hizo del otro lado Villar sobre Romea en una definicion sin mucho ángulo. Fue empate y no está nada mal. Más allá de que estuvo cerca del triunfo, empezar de esta manera es muy positivo para los de Alexis Matteo que mostraron parte de su repertorio ante uno de los grandes candidatos de la categoría.

Síntesis

Olimpo (Bahía Blanca) (0): 1-Guido Villar; 4-Leandro Lacunza, 2-Iván Furios, 6-Martín Ferreyra y 3-Nicolás Benavídez; 7-Nicolás López Macri, 5-Sergio Sánchez, 8-Nahuel Salazar y 11-Rodrigo Caballuci; 10-Brian Guille y 9-Fabricio Lenci. DT: Sergio Lippi.

Cambios: ST 0' 16-David Vega por 8-Salazar, 33' 15-Gustavo Mendoza por López Macri y 39' 17-Axel Rodríguez por Guille.

Círculo Deportivo (0): 1-Sergio Del Curto; 4-Bruno Vedda, 2-Nicolás Ayr, 6-Bruno Cabrera y 3-Joaquín Solaberrieta; 10-Enzo Vértiz, 5-Sebastián Corti, 8-Leonardo Fredes y 7-Francisco Leonardo; 11-Gabriel Martinena y 9-Enzo Astiz. DT: Alexis Matteo.

Cambios: PT 26' 16-Joaquín Romea por Astiz; ST 22' 18-Diego Martínez por Martinena y 42' Nahuel Pájaro por Leonardo.

Goles: No hubo.

Árbitro: Sebastián Ranciglio, de Casilda.

Estadio: "Roberto Carminatti".