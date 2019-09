A Círculo se le escapó en el final

Si bien no hizo un buen partido y las mejores ocasiones fueron para Sansinena, el "papero" se traía un buen punto de General Cerri y a los 44' Bowen venció la resistencia de Del Curto y lo dejó con las manos vacías.

Los partidos terminan cuando el árbitro pita el final y, antes, puede pasar cualquier cosa. Sino, que lo diga Círculo Deportivo, que volvía a sumar de visitante, que le sacaba jugo a un punto importante tras no hacer un buen partido ante Sansinena en General Cerri, pero le alcanzaba para seguir invicto en la Zona Sur del Torneo Federal A. Sin embargo, cuando el local ya no tenía fuerzas para ir, se encontró con el tanto de la victoria y selló el 1 a 0 que fue justo y significó la primera derrota de los de Alexis Matteo en la temporada.

Barajar y dar de nuevo. Cosas para corregir, cosas para aprender y muchas otras para continuar por el mismo camino. El Federal A es un torneo difícil y así lo será, le costó mucho al "papero" marcar territorio ante un equipo que no luce pero que cuenta con jugadores experimentados y que saben jugar esta clase de partidos. Las jugadas no abundaron, el juego fue chato, pero siempre pareció más cerca de ganarlo el local. Sobre todo en el cierre de la primera etapa, cuando convirtió en figura a Sergio Del Curto con un mano a mano que le tapó a Sosa y luego sacando de manera brillante un cabezazo a quemarropas de Mc Coubrey que "cacheteó" y se estrelló en el travesaño. A diferencia de los encuentros anteriores, a Círculo le costó lastimar en ataque, apenas una mediavuelta de Ullúa en el arranque y no mucho más. Buen manejo de pelota, buenas intenciones, pero poca profundidad fue la característica de la visita. Apuesta a la pelota parada y el manejo de Diego Ramírez, la carta del dueño de casa.

El complemento tuvo otro ritmo. Porque Sansinena ya no se arrimaba tanto y Círculo veía que podía. Romea sacudió a la defensa local con un buen remate cruzado que se perdió cerca y Solaberrieta tuvo una incursión en ataque que lo terminó sorprendiendo a él mismo y no pudo definir. Sansinena cambiaba pero no podía, no lastimaba y el tramo final se iba pinchando. Cuando los envíos aéreos empezaron a ser la mejor opción para intentar de los de González, Círculo sufrió la dura baja de Nicolás Ayr por lesión y Santiago Tallarico hizo su debut. El central cumplió sacando pero en la última no pudo hacer nada. Guajardo le aportó frescura al ataque y encabezó la jugada que terminó con el pase para que Maximiliano Bowen controlara y sacara el remate fuerte que pudo por primera vez en la tarde con Del Curto y signifique el 1 a 0.

Duro por la forma, entendible por el desarrollo. Si no era por el arquero y algún depeje salvador, pudo estar el segundo en el final del encuentro, pero no hubo tiempo para más. Círculo no llegó a meter una pelota en el área de Báez y Novelli Sánz decretó el final para que el "papero" deje el invicto en General Cerri y empiece a pensar en Sol de Mayo de Viedma, el rival la próxima semana en Otamendi.

Síntesis

Sansinena (General Cerri) (1): Alan Báez; Axel Lischeske, Rodrigo Herrera, Emiliano Belfiore y Hernán Sosa; Kevin Hueche, Brian Toro y Diego Ramírez; Maximiliano Bowen, Mariano Mc Coubrey y Antú Hernández. DT: Marcos González.

Cambios: ST 28' Enzo Fernández por Ramírez y 34' Kevin Guajardo por Hernández.

Círculo Deportivo (0): Sergio Del Curto; Bruno Vedda, Nicolás Ayr, Sebastián Corti y Joaquín Solaberrieta; Enzo Vértiz, Diego Hidalgo, Leonardo Fredes y Francisco Leonardo; Ever Ullúa y Joaquín Romea. DT: Alexis Matteo.

Cambios: ST 16' Diego Martínez por Leonardo, 26' Nahuel Pájaro por Fredes y 38' Santiago Tallarico por Ayr.

Goles: ST 44´ Bowen (S).

Árbitro: Lucas Novelli Sánz, de Tandil.

Estadio: "Luis Molina".