Nadal frenó la ilusión de Schwartzman

El "Peque" hizo un gran partido, luchó, batalló, pero no pudo con el español que sacó a relucir toda su jerarquía en los momentos calientes y se metió en las semifinales del US Open.

Después de 15 años, el trono de los "Big Three" estuvo en juego cuando por primera vez desde aquella semifinal de Roland Garros plagada de argentinos, podían quedar cuatro tenistas sin la presencia de Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal en un Grand Slam. Sin embargo, el español puso el pecho para estirar la racha y clasificó tras derrotar al argentino Diego Schwartzman en un atractivo encuentro que terminó entrada la madrugada de nuestro país. El triunfo de "Rafa" fue por 6-4, 7-5 y 6-2 ante un "Peque" que jugó al máximo de sus posibilidades.

Hizo lo que pudo y, con ese nivel, ante otro rival, seguramente el bonaerense estaría festejando su primera semifinal de torneo grande. Sin embargo, enfrente estuvo Nadal, que resurge una y otra vez de las cenizas, que parece ido y de golpe saca su mejor versión. Así fue el arranque del juego, con un 4-0 para el mallorquí que parecía irremontable y una levantada del argentino que recuperó los dos quiebres e igualó las acciones. Incluso, tuvo la chance de quedarse con el saque para servir para el set, pero se le escapó, mantuvo Nadal y después se llevó el game del "Peque" para cerrar el primer parcial.

Pero esa no fue la única remontada que hizo estallar a la multitud que estuvo presente en el estadio "Arthur Ashe". Lo que pasó en la manga anterior parecía romper con las ilusiones de Schwartzman y le costó meterse en el segundo set. Sin embargo, 1-5 abajo, se relajó y jugó suelto, fue punto por punto, empezó a incomodar a Nadal y se puso 5-5 bajo el aliento de Emanuel Ginóbili y un público que se puso de su lado. Al igual que en el primero, cuando se vio en riesgo, el español volvió en sí y se lo llevó 7-5.

Haber tenido dos remontadas que no dieron sus frutos, fue demasiado para el "Peque" que veía cada vez más lejos la posibilidad del "milagro" y no tuvo argumentos en el tercero para pelear. Nadal, decidido, salió a definirlo rápido para llegar con más descanso al tramo final del certamen, sufrió un calambre, pero no tuvo inconvenientes para liquidar el pleito con un 6-2.

De esta manera Nadal llegó este año a las semifinales de los cuatro Grand Slams y ahora se las verá con Berrettini, de 23 años, que previamente eliminó al francés Gael Monfils.

La otra semifinal la disputarán también mañana el ruso Danil Medvedev y el búlgaro Grigor Dimitrov, que en los dos restantes partidos de cuartos de final se impusieron a los suizos Stanilas Warinka y Roger Federer, respectivamente.