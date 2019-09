Demoras en el aeropuerto por las condiciones climáticas

La falta de visibilidad se debe a la presencia de bancos de niebla que impiden la operatoria. A parte de las condiciones climáticas desfavorables, falta un importante instrumento tecnológico para el despegue y aterrizaje.

Hay importantes demoras, vuelos reprogramados y algunos cancelados, en el aeropuerto Astor Piazzolla de nuestra ciudad, debido a la falta de visibilidad y a las condiciones climáticas en general, situación que imposibilita la partida y el arribo de aeronaves. Esta situación se da en medio de obras de reacondicionamiento y modernización de la terminal, y el recambio de uno de los sistemas de despegue y aterrizaje que aún no está en funciones.

Personas varadas, largas filas para hacer el Check-In de vuelos que no parten, caras largas del personal, aviones que no llegan y fastidio; es lo que se vive desde temprano en el aeropuerto local, algo que también se dio en la jornada de ayer. Es que la escasa visibilidad por la niebla y sistemas de tormenta que avanzan por el sudeste y centro de la provincia de Buenos Aires, complicaron la aeronavegación.

La problemática, inclusive, significó el retraso en los vuelos que traían a funcionarios del gobierno provincial y nacional a sus respectivas actividades en la ciudad: por un lado se esperaba el arribo del presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet para una jornada de debate acerca del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Por su parte, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, tenía prevista su participación en la inauguración de un hangar de última generación de la Prefectura Naval Argentina, dentro del predio de la terminal aérea.

"Hasta que no mejore el clima y se despeje un poco, los aviones no pueden operar", sostuvieron fuentes aeroportuarias a 0223 y señalaron que "de los 1500 metros de visibilidad necesarios para operar, sólo hay unos 400, y esto se agrava porque en estos momentos se está cambiando un equipo para estos inconvenientes, que todavía no está funcionando, el I.L.S.".