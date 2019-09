Seminario sobre la narrativa de Haroldo Conti en el Club Tri

El evento tendrá lugar el próximo lunes 16 de septiembre para analizar las obras del escritor desaparecido en la última dictadura.

Abierto al público en general, el próximo lunes 16 de septiembre, a partir de las 19 horas, se desarrollará en el Club Tri un seminario sobre la vida y obra del escritor Haroldo Conti, desaparecido el 5 de mayo de 1976 durante la última dictadura militar, bajo la dirección de los docentes Emilio Teno y Mariano Taborda.

Mediante un abordaje multidisciplinar, en la sede de 20 de Septiembre 2650 indagarán en la vida y la obra narrativa del escritor oriundo de Chacabuco. A partir de la idea de que su figura de escritor desaparecido opacó su escritura se proponen abordar en profundidad sus novelas y cuentos. Además de las intervenciones críticas de Teno y Taborda, se proyectarán fragmentos del documental “Haroldo: geografías de un hombre” cuyo guión, investigación y producción está a cargo de los docentes. También habrá un homenaje teatral a cargo de Belén Manetta, Pablo Guzzo y Federico Polleri (integrantes del grupo La Rosa de Cobre).

El año pasado, Emilio Teno y Mariano Taborda dictaron un seminario acerca de la obra de ficción de Rodolfo Walsh. Estas propuestas surgen del Taller de Narrativa, proyecto de formación para narradores que coordinan desde hace tres años y por el que ya pasaron más de doscientos participantes.

“Consideramos que la obra de Haroldo Conti está en una situación de semimarginalidad. Se lo conoce como escritor desaparecido, el Centro de la Memoria de la ESMA lleva su nombre pero su obra no circula, no se lee en la Universidad, no se discute. Nos proponemos señalar una narrativa singular y que merece estar en la centralidad de la literatura argentina de las últimas décadas”, comentó Taborda.

“Es difícil establecer límites claros entre vida y obra en Haroldo. Por eso comenzamos el proyecto de un filme documental que diera cuenta tanto de su obra como de su vida. El seminario tendrá también múltiples enfoques: los testimonios de familiares, el arte teatral y el análisis profundo de su literatura”, finalizó Emilio Teno.

Aquellos que quieran inscribirse o consultar pueden enviar un email a tallerdenarrativamdp@gmail.com o comunicarse al 155-602796 / 154-365899.