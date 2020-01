Pamela Stupia llega a Mar del Plata para presentar su última novela 

La autora estará en Libros de la Arena el lunes 13 de enero a partir de las 18.30. Acaba de publicar “Pegaso rosado, la novela de cielo” y es una de los fenómenos literarios de los últimos tiempos.

La autora Pamela Stupia estará este lunes en Mar del Plata para presentar “Pegaso rosado, la novela de cielo”, su nuevo libro. La cita será en “Libros de la Arena” (Rivadavia 2724) a partir de las 18.30, con acceso libre y gratuito. La actividad es parte de las acciones de promoción de la lectura y contacto directo entre autores y lectores que este verano impulsa Grupo Planeta.

Stupia estudió periodismo y trabajó en medios gráficos y digitales. 14/7 (Planeta, 2018), su primera saga, la impulsó en el mundo literario y rápidamente se convirtió en un éxito de ventas. Con sus libros Starlie y Zoe, de la saga Amistades imperfectas (Planeta, 2019), siguió conmoviendo a su público lector y demostró que es una escritora de lo más versátil que llegó para quedarse.

“Pegaso rosado” continúa la historia de Cielo, el entrañable personaje de la saga 14/7.

"Llamarme Cielo es una de las primeras cosas que odié. Me gusta el nombre y cómo suena cuando alguien lo dice, pero siempre me pareció complicado de ‘llenar’. ‘Te ganaste el cielo’, suelen decir cuando alguien hace algo extremadamente bueno, o ‘siento que estoy tocando el cielo con las manos’, aseguran cuando algo genial les sucede. Todo es bueno en torno al cielo y me parece una gran carga tener que lidiar con un nombre que promete perfección donde no la hay”, dice un fragmento de la novela de Stupia.

Cielo no está conforme con su personalidad ni con su físico. La frustra no disfrutar de lo mismo que disfruta el resto de los chicos de su edad. Sin embargo, le gusta ser diferente.

Popular en las redes sociales e invisible en la vida real, entiende que la mejor (y la única) forma de expresarse es escribiendo, y logra terminar una sola novela de las miles que comienza: esta, la misma que recibe de manos de Agustín, cuatro años más tarde, en una playa de Australia.