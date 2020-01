Denuncian que falta casi la mitad de los productos de Precios Cuidados en las góndolas marplatenses

Lo advirtió Consumidores Argentinos tras un relevamientos en supermercados de la ciudad. Ya impulsaron una presentación en la Oficina del Consumidor.

El nuevo Precios Cuidados que lanzó el Gobierno de Alberto Fernández no parece poder romper con la lógica de los incumplimientos que signó al programa desde la primera experiencia que vio luz en 2014: Consumidores Argentinos denunció en los últimos días que faltan casi la mitad de los productos contemplados en la iniciativa dentro de las góndolas marplatenses.

Sergio Procelli, el titular de la organización, confirmó el importante faltante después de un relevamiento que se llevó adelante en distintos supermercados de la ciudad a lo largo del último fin de semana e insistió en la necesidad de "mejorar los controles" por parte de los organismos gubernamentales correspondientes para evitar estas situaciones.

"El relevamiento que hicimos demostró que solamente estaba el 60 por ciento de los productos que se anunciaron en los listados. Había muy pocos. Tomamos algunas fotos de los que estaban anunciados en góndolas pero no se encontraban pero es muy difícil denunciar en los casos de los productos que ni siquiera se venden pero sí deberían estar al alcance del consumidor", indicó.

En una entrevista en los estudios de 0223 Radio, el abogado instó a "mejorar" la aplicación que dispuso el Gobierno para denunciar incumplimientos por las limitaciones que ofrece al usuario. "Se puede denunciar cuando el producto está anunciado y no hay stock pero no cuando eso no pasa no hay forma de demostrar que el producto no está", insistió.

Ante los faltantes que constataron, Procelli reveló que ya se inició una presentación en la oficina de Defensa del Consumidor del Municipio para que se tomen cartas en el asunto. El escrito tiene dos ejes: por un lado, la denuncia por el "incumplimiento de oferta" pero también busca avanzar con las sanciones debería prever el programa nacional para con los supermercados.

En este sentido, el referente de Consumidores Argentinos comentó que el lunes hubo un encuentro entre autoridades nacionales y provinciales para consensuar el sistema sancionatorio que se aplicará bajo este Precios Cuidados pero aclaró que "todavía sigue sin funcionamiento". "Esperemos que en los próximos se puedan mejorar todas estas situaciones", manifestó.

La impronta que le imprimió la administración de Alberto Fernández al programa fue la de incluir, por primera vez, productos de primeras marcas dentro de la oferta oficial. En total, se incluyeron 310 productos a los listados con una baja promedio de 8 por ciento en los valores de comercialización.