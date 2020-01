Video: en la puerta de la farmacia, le robaron la bici que tenía hace 15 años

El robo se registró en la tarde de este lunes en Tejedor casi F. Acosta. A través de las redes, su dueña pidió ayuda para recuperarla. "Era mi salvoconducto en tiempos de bajón", aseguró.

Una marplatense viralizó a través de sus redes sociales su pedido de ayuda para recuperar una bicicleta con la que había consolidado un fuerte vínculo y que perdió este lunes tras un robo sufrido en la puerta de una farmacia.

Según lo que publicó Maria Silvina Martínez Iriart, el hecho se registró alrededor de las 18.30 en el local que está ubicado Tejedor casi F. Acosta. "Me la arrebataron. Y con ella se llevaron mis sueños de seguir transitando, envejeciendo juntas. Pedaleo a pedaleo. A nuestro ritmo. Rolando y disfrutando". lamentó.

La mujer reconoció que cometió un "descuido" al haber dejado la bicicleta sobre la vereda sin seguro u otra clase de protección: en el vídeo que difundió, se observa a un hombre que pasa por el lugar y, en unos segundos, toma el rodado sin inconvenientes y se da a la fuga.

"NO ES SÓLO UNA BICI" Me la autorregalé cuando cumplí 40. Nunca antes había tenido una y me pareció que ese cambio de... Posted by Maria Silvina Martínez Iriart on Monday, January 27, 2020

"Confiada como soy, me descuidé. Preferí seguir creyendo en que nada iba a pasar.Sigo apostando a la condición humana ,pero hoy me sentí como desahuciada, no sólo por el pícaro chorro que ven en el video, sino también porque comprobé en la policía que este sistema de mierda no tiene arreglo", apuntó.

En el descargo que hizo en su facebook, María remarcó el fuerte vínculo que la unía con su bicicleta: la había comprado al cumplir 40 años y la acompañaba en su andar por las calles desde hace 15. "Era algo más que un medio de transporte: mi salvoconducto en tiempos de bajón, donde montarla y pedalear sin rumbo apaciguaban mis penas. Mi compañera de rutas hacia distintos destinos. Algunos de ellos inciertos. Otros conocidos y seguros", profundizó.

"Le cambié el asiento, mi frondosa anatomía necesitaba un punto de apoyo más grande y cómodo. Hace como 4 años le subí el manubrio, mi espalda vaqueteada me lo pedía a gritos. Y fue mutando conmigo, con mi cuerpo, con mi ánimo, con mis necesidades", agregó.

La víctima del robo pidió colaboración para tratar de localizar la bicicleta y prometió al respecto una "recompensa amorosa y material" para quien pueda aportar datos sobre su paradero.