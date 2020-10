Facundo Castro murió ahogado y no presenta lesiones "traumáticas"

Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años cuyos restos fueron hallados el 15 de agosto pasado en la localidad bonaerense de General Daniel Cerri, murió ahogado en el mismo lugar en el que fue encontrado y su cadáver carece de lesiones traumáticas, aunque no se pudo determinar la participación de terceros ni concluir si fue un hecho "suicida, homicida u accidental".



Según lo determinó la autopsia, cuyo informe se conoció este jueves, la muerte del joven "se produjo por asfixia por sumersión (ahogamiento)" y "se trató de una muerte violenta, por no ser natural". "El avanzado estado de esqueletización del cadáver limitó las posibilidades de conocer el modo de la muerte, no pudiendo la ciencia forense determinar con rigor científico si se trató de uno u otro modo de muerte violenta: suicida, homicida o accidental", se detalló.

Además, estableció que la muerte se produjo en un plazo "no menor a los 30 días" anteriores al hallazgo de los restos y que no surgieron elementos que permitan suponer que el cuerpo haya estado en otro lugar distintos al del hallazgo.



Respecto a la causa de la muerte, el informe reveló que Facundo murió por ahogamiento y aclara que "la sumersión (mecanismo asfíctico) es la causa de muerte por obstrucción de la vía aérea por el ingreso de líquidos durante el proceso de respiración bajo el agua, generando el ahogamiento (asfixia mecánica)".



Además, estableció que, de acuerdo a las diatomeas halladas en la médula ósea, que son coincidentes a "las recuperadas en las muestras de agua y de sedimentos", "es altamente indicativo" de que el lugar de la muerte es donde fue hallado el cadáver.

En tanto, los peritos determinaron que "los restos óseos estudiados no presentaban lesiones vitales, de origen traumático, ni otras antemortem (previas a la muerte)", y determinaron que "no se evidenciaron estructuras de densidad metálica, similares a elementos que puedan corresponderse con aquellos que producen injurias o lesiones (como por ejemplo proyectiles de arma de fuego, segmentos de arma blanca, entre otros)".



El informe indica que, en el análisis de los restos, "no se observaron signos de participación de terceras personas" y agrega que "todas las lesiones y pérdida de algunas piezas dentales son postmortem (posteriores a la muerte), producto de depredadores y exposición medioambiental".



La autopsia se había realizado el pasado 25 de agosto y participó un equipo interdisciplinario compuesto por al menos 15 peritos. Por parte del EAAF participaron su director, Luis Fondebrider (antropólogo forense); Analía Simonetto (antropóloga forense, coordinadora del Laboratorio de Antropología Forense); Mercedes Salado Puerto (antropóloga forense, coordinadora de Identificación); Luis Bosio (médico forense); y Gala Maruscak (fotógrafa pericial).

En cuanto al Cuerpo Médico Forense (CMF), intervinieron Roberto Cohen (médico forense); Alejandro Rullan Corna (médico forense); Marta Maldonado (odontóloga forense); Jorge Pereyra (radiólogo forense), y Mariana Selva (antropóloga forense). Por parte del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) participó Nora Maidana (análisis de diatomeas), mientras que por la Universidad del Centro (Unicen) lo hizo María Amelia Gutiérrez (Tafonomía), María Clara Álvarez (arqueóloga) y Cristian Ariel Kaufmann (Ciencias Naturales).



Asimismo, Créimer, especialista consultora en Medicina Legal, fue designada como perito por parte de la querella, y este viernes también estará presente en la entrega del informe.



Facundo (22) fue visto con vida por última vez el 30 de abril último, cuando en plena cuarentena por la Covid-19 dejó su casa de Pedro Luro para ir a Bahía Blanca a ver a su exnovia. La madre del joven y sus abogados, Leandro Aparicio y Luciano Peretto, creen que Facundo fue víctima de una desaparición forzada seguida de muerte por parte de la Policía bonaerense.