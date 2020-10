El canciller Felipe Solá participó por videoconferencia de un seminario organizado por el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI) en el marco de su 42 aniversario y aseguró que "Argentina seguirá defendiendo la vigencia de los derechos humanos en el mundo" al referirse a la situación de Venezuela.



El Ministro de Relaciones Internacionales, Comercio Exterior y Culto reiteró que la postura argentina sobre Venezuela de "no injerencia en los asuntos internos de otros países". No obstante, advirtió sobre el hecho de que "en plena pandemia hay bloqueos comerciales y físicos, incluso a personas que no son juzgadas por sus jueces naturales sino que se los juzga desde afuera, en otros países".



En relación al voto argentino ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Solá reiteró que "los derechos humanos son un valor de Argentina en el mundo", y agregó en este sentido que nuestro país tiene la postura de "enfrentar a quien los viole, o al que parezca que los puede violar, sea quien sea". "Vamos a seguir defendiendo la vigencia de los derechos humanos en el mundo", agregó y explicó que "cuando un país viola los derechos humanos pasa a ser un tema global".



El jefe de la diplomacia también cuestionó el hecho de que "los países de América del Sur se han unido o desunido casi por una sola cuestión, y es qué piensan de Venezuela", y se preguntó: "¿A quién le sirve que nos unamos o desunamos en función de qué pensamos de Venezuela?, tras lo cual agregó: "Alguien operó para que esto ocurriera".

Al hablar de los tres ejes sobre los que está trabajando el Palacio San Martín, Solá dijo que los objetivos son "ampliar el margen de autonomía externa, impulsar las exportaciones y generar una mayor integración social, cultural y productiva con la región".



Afirmó asimismo que la Argentina "no va a abandonar el Mercosur", al que calificó como "un enorme logro comercial y político" y, en este sentido, se refirió a los desacuerdos surgidos en el seno de este bloque en el mes de abril pasado respecto de la integración con otros países, entre ellos Corea. "Nosotros no objetamos estos acuerdos, pero si nos opusimos a la propuesta de Brasil de acelerarlos. La prensa dijo que rompimos el Mercosur y esto no es así", explicó.

En otro orden, Solá dijo que "la única alternativa para honrar compromisos internacionales de Argentina es la generación de superávit comercial" al entender que "Argentina no puede volver a endeudarse afuera".



El titular del Palacio San Martín rescató el rol de la Cancillería para "fomentar el comercio exterior" y llamó a pensar "cambios fuertes en la Argentina que la pongan en condiciones de competitividad".



Solá se refirió a la creación del consejo público y privado en el Ministerio de Relaciones Exteriores para fomentar exportaciones "donde participan 240 cámaras, con las embajadas en el exterior que exploran posibilidades".Sobre cómo debe ser la relación de Argentina con el mundo, Solá se mostró partidario de "un multilateralismo donde la palabra solidaridad sea fundamental".



Al referirse a la colaboración internacional ante la pandemia por el Covid-19, celebró que "el mundo esté logrando que la accesibilidad de las vacunas sea un hecho".En torno a la iniciativa de Argentina y México para generar vacunas con el laboratorio AstraZeneca, dijo que "es una iniciativa que marcha bien".



Por último, negó que se esté registrando un "éxodo masivo" de argentinos que se van a vivir al exterior.En este sentido precisó que "desde marzo 502 personas solicitaron su baja impositiva en la AFIP, 229 para irse a Uruguay. ¿Eso es un éxodo masivo?", se preguntó.