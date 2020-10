Kicillof: “Si no hubiéramos hecho la inversión en Mar del Plata, hoy estaríamos desbordados”

En el marco de su visita a Mar del Plata para anunciar el esperado dragado del puerto local, el gobernador Axel Kicillof consideró que si el estado no hubiera hecho la inversión en salud durante la cuarentena, hoy la ciudad “estaría desbordada” por los casos de coronavirus.

Luego de cuestionar los mensajes de un sector de la oposición que criticó las medidas sanitarias de aislamiento del gobierno, el Gobernador dijo que “la cuarentena sirvió que para los que están en una cama, no estén enterrados en el cementerio”.

En su discurso, el mandatario provincial remarcó que “en Mar del Plata el despliegue de la política nacional, provincial y municipal es extraordinario” y que dicha inversión fue para todos los distritos por igual. "Quien me va a creer que un gobierno provincial peronista puso esta plata para un gobierno de este signo. Pero si: esto no es para un intendente sino para todos los vecinos y vecinas marplatenses y batanenses", expresó.

En relación a la situación en toda la provincia, Kicillof precisó que el virus está ahora más expandido con mayor intensidad en el interior bonaerense y el resto del país. "Otra de las tantas postales de los necios, de la ceguera y lo malo de algunos opinólogos, fue criticar cuando (el ministro de salud Daniel) Gollán dijo que se iba a irradiar desde la ciudad de Buenos Aires, al Conurbano y desde ahí al interior de la provincia y al país entero. Pero era solo observar la evolución de un virus que todavía no tiene cura", reflexionò el mandatario bonaerense.

Luego de consultar a Montenegro -en pleno discurso- sobre por la situación sanitaria en Mar del Plata, lo que el Intendente le respondió que había menos del 70% de la capacidad con 55 camas Covid ocupadas, Kicillof dijo: “Sino hubiéramos hecho la inversión, hoy estaríamos desbordados. Y así ha pasado en toda la provincia de Buenos Aires”, resaltó.

Volviendo a arremeter contra la oposición y los dichos del expresidente Macri, el Gobernador expresó: “¿Para que sirvió la cuarentena, que la estricta duro poquito, con los cuidados y protocolos? Sirve para que los que hoy están internados en una cama, no estén enterrados en el cementerio. Es así de dramático: el que la necesita y no tiene cama de cuidados intensivos, muere”, insistió.

"Me cuesta imaginar la magnitud de la tragedia sino estuviéramos invirtiendo hoy en IFE, en ATP en Mar del Plata y casi 17.000 tarjetas del Plan Alimentar. Yo lo hablaba con Guillermo (Montenegro) porque tuvimos una comunicación con respecto a la crisis. En medio de una pandemia, lo que hubiera sido la crisis sino hubiera un Estado para sostener a los que más lo necesitaban. A Mar del Plata llegaron más de medio millón de barbijos quirúrgicos, porque no había barbijos cuando empezó esta crisis. Invertimos en 7 respiradores en el Hospital Modular. Esto no fue una tragedia porque hubo un estado nacional, provincial y municipal trabajando en conjunto", evaluó Kicillof.