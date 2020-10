Atlético Tucumán - Independiente, el cruce argentino de octavos de la Sudamericana

Después de siete meses, la próxima semana volverá oficialmente la Copa Sudamericana. Este viernes se realizó el sorteo, ya que debieron esperar la finalización de la primera fase de la Libertadores, porque los terceros de cada uno de los grupos se sumaban en esta instancia. En total son seis los representantes argentinos, en el que se destaca el duelo que animarán Atlético Tucumán e Independiente. También hay parada brava para Lanús (San Pablo) y Vélez (Peñarol).

Copa Sudamericana

Segunda fase (el primero jugará la revancha de local)

Atlético Tucumán vs. Independiente

Emelec (Ecuador) vs. Unión de Santa Fe

Deportes Tolima (Colombia) vs. Unión La Calera (Chile)

Universidad Católica (Chile) vs. Sol de América (Paraguay)

Deportivo Cali (Colombia) vs. Millonarios (Colombia)

Liverpool (Uruguay) vs. Sport Huancayo (Perú)

Caracas (Venezuela) vs. Vasco Da Gama (Brasil)

San Pablo (Brasil) vs. Lanús

Bolivar (Bolivia) vs. Audax Italiano (Chile)

Defensa y Justicia vs. Sportivo Luqueño (Paraguay)

Estudiantes de Merida (Venezuela) vs. Coquimbo (Chile)

Peñarol (Uruguay) vs. Vélez Sársfield

River Plate (Uruguay) vs. Atlético Nacional (Colombia)

Junior (Colombia) vs. Plaza Colonia (Uruguay)

Bahía (Brasil) vs. Melgar (Bolivia)

Huachipato (Chile) vs. Fenix (Uruguay)