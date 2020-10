Cruces durísimos para los argentinos en los octavos de la Copa

Si la ilusión de los equipos argentinos era tener un cruce sencillo en el primer choque eliminatorio del gran objetivo que tienen, la Copa Libertadores, no pasó. Salvo River, que le tocó un rival brasileño pero de los menos fuertes (Atlético Paranaense), Boca y Racing juegan finales desde el primer partido. El conjunto de Miguel Ángel Russo tiene un duelo durísimo con el Inter de Porto Alegre del "Chacho" Coudet, mientras que Racing se medirá con el último campeón: Flamengo.

Copa Libertadores

Octavos de final (el primero define de local)

Gremio (Brasil) vs. Guaraní (Paraguay)

Nacional (Uruguay) vs. Independiente del Valle (Ecuador)

Palmeiras (Brasil) vs. Delfín (Ecuador)

Boca Juniors vs. Inter (Brasil)

Flamengo (Brasil) vs. Racing

Jorge Wilsterman (Bolivia) vs. Libertad (Paraguay)

River Plate vs. Atlético Paranaense (Brasil)

Santos (Brasil) vs. Liga Deportiva Universitaria (Ecuador)