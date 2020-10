Perú: nuevo pedido de juicio política contra el presidente Martín Vizcarra

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, dijo que respetará la decisión del Congreso de la República respecto del proceso de vacancia presidencial que se ha iniciado en su contra. Este sábado, como se sabe, podría discutirse la admisibilidad de la moción presentada la semana pasada por varias bancadas.

"Hay un proceso de vacancia que se ha iniciado contra mi, soy respetuoso y respeto lo que determinen. El mes pasado hubo otro pedido de vacancia, este mes otra vacancia y no sé si el próximo mes habrá otro pedido de vacancia. Pero, en el anterior pedido de vacancia presentamos una demanda competencial ante el TC y el Congreso no ha respondido", informó el jefe de Estado.

Vizcarra corrigió las recientes declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, quien afirmó que las Fuerzas Armadas no se prestarían a que el Parlamento vaque el jefe de Estado. "En el caso específico del premier Martos, él no solamente como premier sino como exmilitar, sabe perfectamente que las Fuerzas Armadas no son deliberantes (…) no hay nada que interpretar en este sentido", dijo desde una actividad oficial en Huánuco.

Por otro lado, el mandatario reafirmó que las elecciones se celebrarán el 11 de abril del 2021. "El pueblo respalda esas elecciones. Elecciones el 11 de abril y reemplacemos a todos los congresistas, reemplacemos al presidente, ¿con la decisión de quien?, del Pueblo", dijo.