Planifican extender el ciclo lectivo hasta el 30 de abril para los últimos años de los secundarios

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, confirmó este viernes que para los alumnos del último año del nivel secundario se planifica la extensión del ciclo lectivo hasta el mes de abril con actividades en el verano, y reiteró que las promociones de los diferentes niveles educativos "no serán automáticas" ya que se acreditarán los conocimientos adquiridos.



"Fue un ciclo lectivo atípico, se adoptaron medidas para que los chicos sigan educándose a la distancia y fuimos claros con que no hay promoción automática, se van a acreditar los aprendizajes que realmente se transitaron", afirmó el funcionario, según lo consignado por la agencia de noticias oficial Télam.

Tras aclarar que "todos los conocimientos pendientes van a implicar un abordaje en el 2021", Trorta recordó que se pondrá el foco en los estudiantes que terminan el quinto año en la Ciudad y sexto, en el caso de la Provincia de Buenos Aires.



"El ciclo lectivo se va a poder extender hasta el 30 de abril, con actividades en enero y febrero, en articulación con el sistema universitario, solo para el último año del secundario", apuntó el ministro.

Sin embargo, Trotta aclaró que el ciclo lectivo puede cerrar sin esa extensión, si se acredita el aprendizaje de los chicos, "que fue muy diverso", y aclaró que dicha decisión la tomará cada jurisdicción a partir de la realidad de cada escuela. Para el resto de los estudiantes se plantearon estrategias de acompañamientos durante el verano, con distintas actividades según la realidad social y educativa y es optativo, dijo.



"Queremos hacer mucho eje en que no será una instancia obligatoria presencial pero somos conscientes de que hay que desplegar instancias educativas diseñadas por Nación y las jurisdicciones y esta semana vamos a aprobar al calendario escolar", aseguró.



En cuanto al retorno de clases y actividades presenciales, el funcionario recordó que son siete las provincias que tienen diferentes esquemas, tales como Formosa, San Luis, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, que está con actividades educativas no escolares con pequeños grupos de estudiantes.

En el caso de la provincia de Buenos Aires hay un poco más de 20 distritos que iniciaron un proceso de clases presenciales, según detalló Trotta, quien confirmó que "no existieron contagios vinculados a las escuelas". Trotta admitió una vez más que resulta "muy difícil poner en suspenso la vinculación socioeducativa de los chicos" y recordó que "la decisión final no es del Ministerio, sino de cada Gobernador o Gobernadora".



A su vez, el funcionario dijo que las encuestas que recibe hablan de que "hay mucho miedo en la sociedad, donde la mitad de la población no mandaría a los chicos a la escuela y la otra mitad no tiene temor". "Somos conscientes de que todo lo que hagamos hoy va a ser fundamental para tener un inicio de ciclo lectivo mucho mejor, porque hay que convivir con la Covid-19, pero de manera segura y poniendo en valor la experiencia de otros países", afirmó.