Vecinos de la periferia de Mar del Plata piden mejoras en las calles: "No queremos quedar aislados"

Más de 2.000 vecinos y fomentistas presentaron en las últimas horas un pedido de audiencia con el intendente Guillermo Montenegro con el fin de dialogar sobre el estado de las calles.

La presentación tiene como objetivo generar condiciones de reparación de calles para que los barrios no queden "virtualmente aislados".

"La situación de aislamiento que sufren los barrios de la ciudad, (no circulación de colectivos, ambulancias, patrulleros, etc.) es recurrente y no alcanza con la atención de emergencia para una solución duradera", afirman en el texto al que tuvo acceso 0223

Según estiman los vecinos, es necesaria una planificación integral, que incluya distintas soluciones a la problemática que atraviesan hace años.

“Hace más de 30 años se reparan las calles con granza, gastando dinero, tiempo de operarios, maquinarias, sufrimiento de los vecinos, teniendo que recurrir constantemente al reclamo para poder tener calles, apenas accesibles, sin contar con la toxicidad del polvo de piedra que se genera", estimaron.