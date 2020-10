Lammens admitió que la vuelta del fútbol está cada vez más cerca

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, ratificó que el regreso del fútbol en la Argentina está próximo y adelantó que se reunirá con el Ministro de Salud Ginés González García para establecer la fecha de su reanudación.

"En pocos días estaremos en condiciones de que se vuelva a jugar al futbol en Argentina. La semana que viene voy a tener una reunión con el jefe de Gabinete (Santiago Cafiero) y con el ministro de Salud para determinar la fecha en la que va a volver el fútbol", señaló Lammens en declaraciones a Radio la Red.

No obstante, para el exPresidente de San Lorenzo que se vuelva a jugar al fútbol a nivel doméstico no significa que la pandemia de coronavirus esté superada en nuestro país. "Nos preocupa la situación sanitaria de algunas provincias como Santa Fe y Mendoza, en donde hay equipos de fútbol. De a poco hemos ido normalizando entrenamientos y amistosos para poder volver a jugar", amplió el Ministro haciendo alusión a los equipos Colón, Unión, Rosario Central, Newell's Old Boys y Godoy Cruz.

El fútbol argentino reanudó la actividad a nivel internacional en la Copa Libertadores, con la participación de Boca, River, Racing, Defensa y Justicia y Tigre, y la actuación de anoche del seleccionado argentino ante Ecuador en el debut en las Eliminatorias Sudamericana para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Sin embargo, el fútbol local a nivel primera división y las categorías de ascenso está sin actividad oficial desde marzo pasado, cuando en gran parte de Sudamérica los torneos locales se están desarrollando siguiendo estrictos protocolos sanitarios. En las últimas dos semanas los clubes han comenzado a jugar partidos amistosos como modo de preparación para la reanudación de la actividad.