Círculo debuta en los eSports frente a Independiente

Este viernes a las 22.30, Círculo Deportivo debutará en la AFA Virtual League de eFootbll PES 2021 frente a Independiente de Avellaneda, y quedó conformado el plantel que defenderá los colores del "Papero" pero en esta disciplina que crece a pasos agigantados.

El certamen, organizado por la AFA, se disputará con un formato de seis grupos de ocho equipos, de los cuales los primeros cuatro avanzarán a la ronda final y el resto participará de la una "copa de honor". Además de Círculo y el "Rojo", en el Grupo C están Gimnasia y Esgrima La Plata, Godoy Cruz, Platense, San Telmo, El Porvenir y Acassuso.

La modalidad es de once contra once, por lo que cada uno de los jugadores cumplirá esa función en el campo de juego y no hay cambios.

Los partidos serán transmitidos en vivo por TyC Sports Play y los canales de AFA Virtual Liga en YouTube y Twitch.