Tomás Monacchi: "Tenemos que mejorar la defensa en los segundos tiempos"

Peñarol de Mar del Plata buscará extender su buen inicio de temporada de Liga Nacional de Básquetbol, cuando a las 21.30 enfrente a Bahía Basket, en el estadio de Obras de la "burbuja" sanitaria de la Conferencia Sur. El "Milrayitas" tiene un récord de 3-1 que lo tiene como escolta junto a Obras y San Lorenzo, detrás del líder Gimnasia de Comodoro Rivadavia. Y enfrentará a un rival que está último, que perdió sus cuatro presentaciones.

El marplatense Tomás Monacchi viene de jugar su mejor partido en su sexta temporada de Liga Nacional, justo el día que celebró su 23° cumpleaños. Un día antes del triunfo ante Hispano Americano, el "Milrayitas" derrotó a Argentino de Junín por 94 a 71, y el alero anotó 24 puntos. Pero no fue una casualidad, ya que en en estos cuatro juegos iniciales, Monacchi viene exhibiendo sus mejores números: promedia 15.0 puntos (60 % en dobles, 43.8 en triples), 4.2 rebotes y una valoración de 15.5, todo en 29.5 minutos.

1-¿Qué balance hacen de estos cuatro juegos iniciales después de tanto tiempo sin competencia?

-El balance es positivo, obviamente los primeros juegos se notaron la ansiedad y el nerviosismo después de tantos meses sin jugar, pero en el tercer y cuarto mejoramos muchas cuestiones para poder asegurarnos las victorias.

2-¿Cuáles han sido los puntos fuertes del equipo. y en qué aspectos sienten que deben mejorar?

-En los dos últimos juegos fueron en lo defensivo. Entramos muy bien en los primeros tiempos. Luego, a mejorar es mantener esa buena defensa inicial en los segundos tiempos. En las primeras etapas sacamos una ventaja y por un motivo u otro, en los segundos tiempos el equipo rival se nos acercó. Por suerte pudimos terminar los partidos a ganar. También en ofensiva a veces tomamos muchos tiros forzados y eso nos puede jugar en contra.

3-¿Qué rol te pide el "Negro" Romano dentro del equipo, y cómo te sentís vos ya con algunas ligas encima?

-El "Negro" me pide estar bien agresivo defensivamente, y en ataque, cuando me toca jugar de 2 o 3 tomar decisiones ofensivas. Por ahí cuando me corro a la posición de 4 también tomar decisiones pero buscar hacer jugar al equipo. Me voy sintiendo cada vez más cómodo con el correr de los partidos, y también al llevar varios años en el club, voy conociendo la categoría y eso me da comodidad y me da la chance de mejorar mi rendimiento.

4-Continuando con el entrenador, ¿en qué hace hincapié respecto al estilo, la identidad que quiere de Peñarol como equipo?

-Lo que busca es mantener y seguir incrementando esa agresividad defensiva. Y en ataque, sumar pases y buscar buenos goles colectivos más que nada, que es algo que nos cuesta por momentos. Por ahí yo o un compañero fuerza el uno contra uno, y necesitamos pasarnos la pelota que es cuando mejor jugamos y más ventaja a sacamos en ataque. El Negro busca tener una identidad defensiva, correr mucho el contraataque, y en el ataque estacionado pasarnos la pelota.

5-Venís de tu partido con más puntos en la Liga, justo el día de tu cumple, ¿fue el festejo soñado?

-Pude tener mi mejor partido desde que juego la Liga, y me puso muy contento. Justo cayó el día de mi cumpleaños, y fue lindo porque después vinimos al hotel, pudimos comer algo todos juntos y festejar contentos por haber ganado tan bien.

6-Bahía Basket perdió sus 4 partidos, ¿qué partido imaginas de acuerdo a lo que vieron de ellos?

-Son un equipo muy distinto a la mayoría de los equipos, prácticamente no tienen jugadores internos, juegan con cuatro o cinco perimetrales todo el partido. Espero un partido muy rápido, donde ellos van a buscar correr todo el tiempo, tomar tiros rápidos. La clave para nosotros será tratar de frenar la pelota y seleccionar buenos tiros. Y obviamente, ponerlos a ellos en ataques estacionados, que es donde más débiles son.