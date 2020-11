Selem Safar fue figura y campeón en Colombia

El marplatense Selem Safar se erigió en la figura de Titanes de Barranquilla, que se clasificó campeón de la Liga Profesional de Básquetbol de Colombia (DPB), al superar a Team Cali que dirige el "Tulo" Rivero, por 75-61. Con este resultado, el equipo que dirige Tomás Díaz Pérez alcanzó el tricampeonato en el gimnasio "Evangelista Mora" de Cali con un claro 3 a 1.

Safar, escolta marplatense de 33 años, resultó uno de los valores más destacados del conjunto de Barranquilla. El jugador que salió de Quilmes y jugó en Peñarol, Boca y San Lorenzo, anotó 15 puntos (todos en el primer período) con 2-4 en dobles, 3-7 en triples y 2-2 en libres. Además, tomó 2 rebotes y repartió 3 asistencias en los 21 minutos que permaneció en cancha, según indicó el sitio oficial de la competencia.

En el equipo de Cali, dirigido por Fernando "Tulo" Rivero (exentrenador de Peñarol), el alero cordobés Alexis Elsener (ex La Unión de Formosa) contribuyó con 10 unidades, 3 rebotes, 3 recuperos y una asistencia en 39m. El base entrerriano Juan Pablo Cantero (ex San Martín de Corrientes) no actuó por lesión.