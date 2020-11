Video: golpeó salvajemente a la verdulera porque no le gustó la mercadería

Una mujer fue salvajemente golpeada por un cliente que se quejó por los productos que él mismo había comprado minutos antes. El insólito episodio se registró en una verdulería de la Avenida Tejedor, cuando un hombre que fue a comprar bajo la modalidad autoservicio al local, insultó y golpeó a la mujer y a su marido..

Según explicó una de las clientas del local que presenció lo ocurrido a 0223, el agresor fue a comprar junto a su pareja, eligió la mercadería pagó y se fue a su automóvil. De inmediato, volvió al comercio junto a su mujer, dejó la mercadería en el piso y empezó a exigir que se reintegre el dinero de la compra, con un elevado tono de voz.

Elías, propietario del comercio, ratificó la versión ante la consulta de este medio. Explicó que primero bajó la mujer, tiró las bolsas al piso y comenzó a insultarlos, por lo que los comerciantes le pidieron que se calmara y llamara al marido que era el que había seleccionado los productos.

Sin embargo, lejos de que la situación se calme, empeoró. "Un violento total. Volvieron diciendo que la mercadería que ellos eligieron era una mierda, que no sabemos trabajar. Se armó un revuelo, me pegó tres piñas", contó Elías aún sorprendido. El joven dijo que los golpes que recibió iban dirigidos a su mujer que recibió otros dos, hasta que él pudo interponerse. "Si no la hacía bolsa", dijo.

Por último, el comerciante relató que al momento de retirarse del negocio, los agresores realizaron declaraciones xenófobas. "Cuando se fueron nos gritaron: 'Bolivianos de mierda, váyanse a su país'", concluyó.

Desde la Comisaría Séptima señalaron que la mujer realizó una presentación, pero no instó la acción penal por lo que no existe un delito para investigar.