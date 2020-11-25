10 FRASES DE 10

Publicado 25/11/2020 - 19:26

"YO ME EQUIVOQUÉ Y PAGUÉ, PERO LA PELOTA NO SE MANCHA"

Publicado 25/11/2020 - 19:26

"ME CORTARON LAS PIERNAS"

Publicado 25/11/2020 - 19:26

"LÁSTIMA A NADIE"

Publicado 25/11/2020 - 19:26

"JUGAR SIN PÚBLICO ES JUGAR ADENTRO DE UN CEMENTERIO"

Publicado 25/11/2020 - 19:26

"¿SABÉS QUÉ JUGADOR HUBIESE SIDO YO SI NO HUBIESE TOMADO DROGA?"

Publicado 25/11/2020 - 19:26

"LES OFREZCO MIL DISCULPAS A LOS INGLESES, PERO VOLVERÍA A HACERLO MIL VECES. LES ROBÉ LA BILLETERA SIN QUE SE DIERAN CUENTA". 

Publicado 25/11/2020 - 19:26

"PASE LO QUE PASE Y DIRIJA QUIEN DIRIJA, LA CAMISETA NÚMERO 10 SERÁ SIEMPRE MÍA"

Publicado 25/11/2020 - 19:26

"YO NUNCA QUISE SER UN EJEMPLO"

Publicado 25/11/2020 - 19:26

"MUCHOS CAUDILLOS DEL FÚTBOL SE CAGARON ENCIMA EN ESTE TEMPLO DEL FÚTBOL QUE ES LA BOMBONERA"

Publicado 25/11/2020 - 19:26

"MI PRIMER SUEÑO ES JUGAR UN MUNDIAL Y EL SEGUNDO, SALIR CAMPEÓN"

Publicado 25/11/2020 - 19:26