Publicado 25/11/2020 - 19:26
"YO ME EQUIVOQUÉ Y PAGUÉ, PERO LA PELOTA NO SE MANCHA"
"ME CORTARON LAS PIERNAS"
"LÁSTIMA A NADIE"
"JUGAR SIN PÚBLICO ES JUGAR ADENTRO DE UN CEMENTERIO"
"¿SABÉS QUÉ JUGADOR HUBIESE SIDO YO SI NO HUBIESE TOMADO DROGA?"
"LES OFREZCO MIL DISCULPAS A LOS INGLESES, PERO VOLVERÍA A HACERLO MIL VECES. LES ROBÉ LA BILLETERA SIN QUE SE DIERAN CUENTA".
"PASE LO QUE PASE Y DIRIJA QUIEN DIRIJA, LA CAMISETA NÚMERO 10 SERÁ SIEMPRE MÍA"
"YO NUNCA QUISE SER UN EJEMPLO"
"MUCHOS CAUDILLOS DEL FÚTBOL SE CAGARON ENCIMA EN ESTE TEMPLO DEL FÚTBOL QUE ES LA BOMBONERA"
"MI PRIMER SUEÑO ES JUGAR UN MUNDIAL Y EL SEGUNDO, SALIR CAMPEÓN"