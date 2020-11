Choripaneros volvieron a la protesta: "No nos dejan trabajar en ningún lado"

Los choripaneros volvieron a manifestarse frente al palacio municipal, para reclamarle nuevamente al gobierno de Guillermo Montenegro por la falta de permisos para trabajar. Aseguran que el intendente "mintió" cuando les prometió en campaña que les "iba a dar una solución".

En diálogo con 0223, Damián Almada, representante de los choripaneros en Mar del Plata, manifestó su malestar por la postura de la Comuna, que nos los deja vender choripanes en ningún lugar céntrico o costero.

Los trabajadores se quejaron por la excesiva fuerza policial, durante un corte de tránsito sobre la avenida Luro que realizaron este mediodía. "Había como 40 personas, entre policía, Inspección General y bomberos", dijo Almada que cuestionó a Montenegro "porque prometió que no nos iba a perseguir".

"Me parece raro que a los food trucks y balnearios hicieron un decreto. Los concejales Coria, Gutiérrez o Baragiola le dieron solución a ellos pero a nosotros no. Nos viven persiguiendo y no nos dan una solución. Por eso estamos acá", dijo

"No nos dejan trabajar en ningún lado. Parece que no entiendan que detrás de cada carro, hay familias. Imagínense que si están mal los restaurantes, nosotros que vivimos al día, está peor", evaluó.