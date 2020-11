El Gobierno formalizó la vuelta de la Liga Nacional y Peñarol debuta el viernes

El Gobierno nacional exceptuó hoy del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus a las personas afectadas a la realización de la Liga Nacional de Básquetbol, a partir de este mes. Por medio de la Decisión Administrativa 1976/2020, firmada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se dispone así que se podrá iniciar el máximo torneo de básquet de la Argentina. Peñarol de Mar del Plata debutará el próximo viernes a las 11 de la mañana ante Platense, en el estadio de Obras Basket de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la primera jornada de la "burbuja" de la Conferencia Sur.

El elenco de Carlos Romano llegará este miércoles a Capital Federal para entrar en la "burbuja" sanitaria, someterse al hisopado pertinente, y contará en las siguientes horas con el arribo de los foráneos Derrik Jamerson y Jeff Pollard.

La norma del Gobierno prescribe que la actividad autorizada "deberá desarrollarse dando cumplimiento al protocolo sanitario Protocolo de Inicio de Entrenamientos y Juegos", ya dispuesto con anterioridad. No obstante, señala que será "susceptible de ser adaptado para su implementación según la dinámica de la situación epidemiológica".

Asimismo, se determina que, "en todos los casos, se deberá garantizar la higiene y, cuando correspondiere, la organización de turnos y los modos de entrenamiento deportivo que garanticen las medidas de distanciamiento necesarias para disminuir el riesgo de contagio de Covid-19".

Además, se indica que "los desplazamientos de las personas alcanzadas por la presente medida deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad exceptuada", y que "estos lleguen al lugar del evento sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros interurbano".

Como es costumbre en este tipo de excepciones, se aclara que "los y las responsables del evento deportivo deberán garantizar las condiciones de higiene, seguridad y traslado establecidas para preservar la salud del personal afectado así como la de sus equipos de trabajo y colaboradores""

Finalmente, se dispone que las personas autorizadas "que se encuentren en alguno de los departamentos o aglomerados alcanzados por la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio deberán tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia Covid-19".

La Liga se jugará en dos burbujas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: la Conferencia Norte, en el estadio "Héctor Etchart" de Ferro; la Conferencia Sur, en el de Obras. Cada equipo disputará 18 partidos en 38 días de competencia inicial (ida y vuelta), hasta el 20 de diciembre. Los dos primeros de cada conferencia, clasificarán al Cuadrangular Final

Fixture Peñarol - Primera Fase Conferencia Sur

Estadio de Obras.

Horarios: 11, 14.30, 16.45, 21, 21.15/21.30 (define la TV)

Viernes 6/11, 11 horas, vs. Platense

Sábado 7/11 vs. Obras

Martes 10/11 vs. Argentino de Junín

Miércoles 11/10 vs. Hispano Americano

Sábado 14/11 vs. Bahía Basket

Domingo 15/11 vs. Boca

Jueves 19/11 vs. Ferro

Viernes 20/11 vs. Gimnasia de Comodoro

Lunes 23/11 vs. San Lorenzo

Martes 24/11 vs. Platense

Miércoles 2/12 vs. Obras

Jueves 3/12 vs. Argentino de Junín

Domingo 6/12 vs. Hispano

Lunes 7/12 vs. Bahía Basket

Jueves 10/12 vs. Boca

Viernes 11/12 vs. Ferro

Lunes 14/12 vs. Gimnasia

Martes 15/12 vs. San Lorenzo

TV: DirecTV, Tyc Sports y Tyc Sports Play