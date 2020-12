Video: la revista Time, y el emotivo recuerdo de Maradona junto a las figuras del 2020

En un emotivo video “In Memoriam”, la revista Time recordó al Diego Armando Maradona con una imagen suya celebrando un gol en el Mundial de México ’86, vistiendo la camiseta de la selección argentina.

El homenaje tuvo como cortina el clásico “Over the Rainbow", canción que fue especialmente interpretada por el violonchelista Yo-Yo Ma y Kathryn Stott para recordar a las personalidades que fallecieron este en este 2020.

Entre otras figuras, se evocó a una de las máximas figuras de la NBA, Kobe Bryant, junto al emblema de Hollywood, Sean Connery. También aparecen Bonnie Pointer, Carl Reiner, Toots Hibbert, John Thompson, Alex Trebek, Fred Willard, Gale Sayer, entre otros.

A un día de su muerte, The New York Times definió a Maradona como "el más humano de los inmortales". "El astro argentino iluminó el fútbol, llegando a elevarlo como una forma de arte. Su legado deportivo no se ensombreció por todo el daño que se hizo a sí mismo", reconoció el prestigioso medio norteamericano.

"Sus defectos y sus demonios no serán olvidados, ni siquiera con el tiempo. Su memoria siempre será compleja. Pero no importa cuán profunda sea la oscuridad, no se debe permitir que oscurezca la luz que él generó. “La pelota no se mancha”", concluyó un emotivo editorial que firmó Rory Smith, del mismo medio.