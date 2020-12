Shia LaBeouf, demandado por agersión sexual, violencia física y maltrato psicológico

La cantante FKA Twigs demandó exnovio, el actor Shia LaBeouf por presunta agresión sexual, violencia física y maltrato psicológico reiterado, afirmando que el actor abusó de ella "sin descanso" durante el período en que estuvieron juntos.

La artista de 32 años presentó su denuncia en Los Ángeles, donde habrían ocurrido parte de los graves hechos que expone y explicó que el objetivo es “explicar cómo incluso una figura aclamada por la crítica, con dinero, un hogar y una sólida red de seguidores, podría verse atrapada en tal situación”, dijo.

Por su parte, LaBeouf respondió a las acusaciones de FKA y de una segunda exnovia que lo acusó de comportamiento abusivo, en un texto en el que se refiere a su conducta y referencia problemas de adicciones

"No estoy en posición de decirle a nadie cómo les hizo sentir mi comportamiento. No tengo excusas para mi alcoholismo o agresión. He sido abusivo conmigo mismo y con todos los que me rodearon durante años. Tengo un historial de lastimar a las personas más cercanas. Me avergüenzo de esa historia y lo siento por los heridos. No hay nada más que pueda decir", reconoció el actor. Y agregó que permanece en tratamiento de rehabilitación. "No me he curado de mi trastorno de estrés postraumático y alcoholismo", escribió, "pero estoy comprometido a hacer lo que tenga que hacer para recuperarme", escribió el actor.