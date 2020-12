Alvarado dejó pasar sus chances y San Martín no perdonó

Hubo dos tiempos muy distintos. Uno en el que Alvarado fue protagonista, no sólo desde el manejo de la pelota, sino que generó una buena cantidad de situaciones de gol que desaprovechó, incluido un penal cuando se moría la primera etapa y que Cadenazzi desvió. Para colmo, con la ley del ex, Maxi González asestó un mazazo camino al vestuario y se terminó la historia. Porque lo golpeó demasiado al "torito" que en el complemento no pateó al arco, no tuvo ideas y se entregó mansamente a la derrota ante un San Martín que se lleva tres puntos de oro a San Juan. El próximo sábado, el "torito" recibe a Barracas Central.

A diferencia de lo que nos pasó en la primera fecha con Brown de Madryn, nos encontramos con un primer tiempo muy entretenido en el Minella. Alvarado salió con todo, envalentonado por la goleada en Mataderos y la localía, se lo quiso llevar puesto a San Martín que no había hecho pie en el partido cuando Vidal, tras una gran asistencia de Astina (apenas adelantado), ya había perdido un mano a mano muy claro con Juan Pablo Fernández y Aruga, en su afán por cerrar, casi la mete en contra de su propio arco. Hasta el cuarto de hora fue todo del dueño de casa, que si Ponce no se "engolosinaba" en querer hacer un gol y se dejaba caer después del toque de Cosciuc, podría haber obligado a Dóvalo a cobrar el penal, que ante la intención del lateral de seguir, no lo marcó. Antes de eso, hubo un jugadón del balcarceño, un pase de taco de Astina y el final de la jugada con menos peligro del que parecía.

Luego de ese arranque, bajó la intensidad y, a partir de los pies de Maximiliano González, San Martín mejoró, se adelantó y demostró que podía llevar peligro. Lucas Campana tuvo dos pero el cabezazo y zurdazo se le fueron apenas arriba del travesaño, y Giménez le sacó pintura al palo izquierdo. Sin llevar riesgo, la visita puso el juego en donde más cómodo le sentaba, lejos del área de su arquero. Pero después de esos 10 minutos en los que no pasaba demasiado, otra vez lo encaminó el "torito". Vidal casi sorprende a J.P.Fernández que reacciono bien para sacar al córner y, a los 31', el "Pulga" se filtró entre los defensores, corrió cara a cara con el arquero, nuevamente intentó definir cruzado y el "1" le ganó la tercera de la tarde. La respuesta no se hizo esperar en el otro lado y Pablo Ruiz exigió una gran reacción de Pedro Fernández que ahogó el grito.

En los minutos finales, pasó de todo. A los 44', en un centro de la derecha, Cosciuc se le colgó a Cadenazzi y Dóvalo no dudó, el propio goleador, después de pedírselo a Ponce que acomodó la pelota, se hizo cargo de la ejecución, abrió demasiado el pie y la pelota se perdió besando el caño el caño derecho. Como si ese golpe no fuera demasiado para ir al vestuario, en la última, Campana le "robó" una falta a Mantia y ese centro quedó boyando para que, la ley del ex se hiciera presente con Maxi González metiendo el derechazo cruzado que se clavó abajo, lejos de las posibilidades de Pedro Fernández.

Lo que suponíamos, pasó. San Martín salió al complemento con la tranquilidad del objetivo cumplido, con el objetivo de hacer pasar los minutos y jugar con el apuro y la desesperación del local. Con personalidad, no sólo metió el juego en el campo rival, sino que tuvo ocasiones para estirar la cuenta. Recién después de los 5', Alvarado pudo salir del asedio y acercarse al área de Fernández. Pero no tenía profundidad y el que más cerca estaba era la visita. Giménez cabeceó apenas arriba del ángulo y hasta el cuarto de hora, Alvarado no había pateado al arco. La cosa no cambiaba y Coyette rompió el dibujo, puso a Alsina, pasó a jugar con tres y sumó a Molinas para buscar más juego.

El central uruguayo que entró para defender, pasó al ataque y lo hizo bien, buscó el espacio y encontró el pase justo para el que ingresó con él que probó al arco y salió apenas desviada. Más allá de esa acción, seguía siendo más la visita y Pelaitay casi estira la cuenta con un remate desde afuera del área. Alvarado recostó demasiado su ataque por el lado de Ponce y perdió sorpresa. El balcarceño se lesionó, Coyette metió otro punta como Giacomini y fue con todo por la igualdad. Los minutos se consumían, el "torito" no tenía ideas ni claridad y Fernández no tenía trabajo. El último manotazo fue Bogado por Mantia, con pocos miutos en el reloj y cuando el apuro y la desesperación se habían apoderado de los locales.

Síntesis

Alvarado (0): Pedro Fernández; Brian Mieres, Franco Ledesma, Tomás Mantia y Fernando Ponce; Franco Malagueño, Julián Vitale y Leandro Navarro; Ezequiel Vidal, Felipe Cadenazzi y Marcos Astina. DT: Gastón Coyette.

Cambios: ST 16' Juan Alsina e Iván Molinas por Mieres y Navarro, 26' Robertino Giacomini por Ponce y 41' Emiliano Bogado por Mantia.

San Martín (San Juan) (1): Juan Pablo Fernández; Alejandro Molina, Fernando Cosciuc, Gastón Hernández y Martín Aruga; Gonzalo Berterame, Maximiliano González, Nicolás Pelaitay y Pablo Ruiz; Matías Giménez y Lucas Campana. DT: Paulo Ferrari.

Cambios: ST 20' Gonzalo Ramírez por Ruiz, 26' Cristian Paz por González, 41' Bruno Rodríguez y Brian Benítez por Campana y Giménez.

Goles: PT 47' González (SM).

Incidencias: 46' PT Cadenazzi (A) desvió un penal.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: José María Minella.