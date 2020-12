Círculo sumó otra derrota en San Luis

No pudo cortar ninguna de las dos rachas Círculo Deportivo en el "Juan Gilberto Funes" de La Punta. Porque no ganó, vuelve con las manos vacías, sigue sin conocer la victoria en la Reválida Sur del Torneo Federal A y, encima, una vez más, no pudo festejar un gol, más allá de que tuvo un penal (el segundo en lo que va del certamen) que Germán Montoya le detuvo a Buzzini. Los tres puntos quedaron para Estudiantes de San Luis que ganó 2 0, se acomoda en la tabla y buscará pelear un lugar en los playoffs. El "Papero" cierra su participación como local el próximo fin de semana recibiendo a Desamparados de San Juan, luego tiene fecha libre y en la última fecha visita a Camioneros.

No se había terminado de acomodar en la cancha Círculo cuando tuvo que sacar del medio y, desde ahí, todo fue demasiado cuesta arriba. La defensa intentó achicar y Meza metió una asistencia bárbara para Daniel Garro que cruzó y apenas picó definió de zurda, de primera, por abajo de Del Curto para poner el 1 a 0 cuando apenas habían pasado 5'. El mazazo se hizo sentir y tardó un ratito el "Papero" para poder hacer pie, emparejó el juego en la mitad de la cancha, no sufría, pero el arco de Montoya le quedaba demasiado lejos. Y sin hacer demasiado, el local se las ingenió para asestar un nuevo mazazo a los 24', ahora con Maxi Meza recibiendo por izquierda y definiendo abajo, esquinado, lejos de la estirada del capitán otamendino.

El 2 a 0 se sintió todavía más y casi llega el tercero, cuando Quiroga le ganó a Del Curto, se quedó sin ángulo y entre el arquero y Corti alcanzaron a despejar casi sobre la línea. Recién ahí, el "Papero" dijo presente en campo rival, como no podía entrar Ever Ullúa probó de afuera y Montoya respondió bien para sacar al córner. El trámite volvió a equilibrarse en la mitad de la cancha, Estudiantes estaba más cómodo y Círculo seguía muy impreciso. Un remate de Olariaga desde lejos que se estrelló en el travesaño y un buen desborde de Vértiz que Rosales alcanzó a puntear al córner, fue el cierre de una etapa que le fue esquiva a los de Facundo Oreja.

Por eso, pese a no cambiar nombres, el DT sí modificó el sistema, armó línea de tres, adelantó a Vedda e intentó meter más gente en la mitad de la cancha. Con otra actitud, el "Papero" fue para adelante, dibujó una gran maniobra colectiva entre el lateral, Fredes y Rios que buscó a espaldas de los centrales para Charra que se había mandado al ataque y Montoya lo derribó. Mariano Buzzini tuvo la gran chance de marcar el descuento, pero su ejecución fue débil, el arquero adivinó la intención y se quedó con el remate que pudo cambiar el trámite.

La actitud de Círculo era otra, no se cayó pese a la oportunidad desaprovechada y siguió tomando la iniciativa. Oreja metió tres cambios juntos (Rancic, Pájaro y Reali) y el protagonismo era la visita, con Estudiantes atento para tratar de liquidar la historia con un contra ataque. El "Papero" estuvo cerca con un buena peinada de Ullúa para Barberini que definió y la pelota se estrelló en el cuerpo de Simioli. Enseguida, otra vez manejó bien la pelota de mitad de cancha para arriba, terminó abriendo a la izquierda para Reali que metió un centro que Pájaro cabeceó y se fue muy cerca. Minutos después, el que pudo descontar fue "Pepo" con una buena mediavuelta que Montoya miró y se fue besando el caño izquierdo. Antes de irse (lo reemplazó Restovich), el juvenil volvió a tener una chance, esta vez de zurda, que se le fue por encima del travesaño.

Con lo que le quedaba, Círculo fue con orgullo hasta el final. En el complemento, Del Curto fue un espectador de lujo, se jugó en campo local, con mucha más claridad e ideas hasta tres cuartos de cancha que en los metros finales. Fue derrota del "Papero" lejos de casa, sigue sin poder ganar, no pudo hacer goles en los cuatro partidos y el próximo fin de semana recibirá a Desamparados de San Juan en el "Guillermo Trama".

Síntesis

Estudiantes (San Luis) (2): Germán Montoya; Ricardo Valdeon, Facundo Simioli, Juan Rosales y Cristian Gorgerino; Federico Olariaga, César Cocchi y Maximiliano Meza; Pablo López; Daniel Garro y Lucas Quiroga. DT: Aldo Paredes-Sergio De La Fuente.

Cambios: ST 0' Ismael Zapata por López, 17' Eric Soloppi por Garro, 25' Matías Recalde por Meza y 43' Francisco Lucero por Olariaga.

Círculo Deportivo (0): Sergio Del Curto; Bruno Vedda, Cristian Belucci, Gabriel Charra y Sebastián Corti; Mariano Buzzini y Leonardo Fredes; Enzo Vértiz, Leonel Ríos y Ever Ullúa; Pedro Barberini. DT: Facundo Oreja.

Cambios: ST 11' Lucas Rancic, Nahuel Pájaro y Matías Reali por Buzzini, Fredes y Vértiz, 37' Agustín Restovich por Barberini.

Goles: PT 5' Garro (E) y 24' Montoya (E)

Incidencias: ST 6' Montoya (E) le detuvo un penal a Buzzini (CD).

Árbitro: Sergio Testa, de Bahía Blanca.

Estadio: "Juan Gilberto Funes", La Punta.