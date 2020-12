Círculo mereció más, pero se vuelve con las manos vacías

El "Papero" hizo un muy buen partido en Río Negro, pero desaprovechó sus oportunidades y Cipolletti golpeó promediando la segunda etapa para quedarse con el triunfo por 1 a 0 en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Reválida Sur del Torneo Federal A. Nicolás Caprio le contuvo un penal a Joaquín Romea (que luego se fue expulsado) y Lucas Mellado convirtió el único tanto del juego en el Campus "15 de Octubre". El próximo domingo, el conjunto de Facundo Oreja recibirá a Peñarol de Chimbas en el "Guillermo Trama".

El partido era entretenido, muy friccionado y sin deamasiadas situaciones. Había preocupado el local, pero la más clara en ese rato fue para el "Papero", con un desborde de Fredes que bajó Romea por el segundo palo y que Ullúa falló en la chilena cuando llegaba Reali de frente para definir. El juego aéreo era una de las variantes de Cipolletti y a los 20', tras un centro de Meza, Mellado demasiado libre cabeceó desviado. A esa altura, Cïrculo ya se había plantado mejor y dominaba el partido, con Batista que hacía jugar al resto.

Facundo Oreja repitió los once del debut pero modificó el esquema. (Foto: Martín Angelini)

Promediando la etapa, llegaron las dos más peligrosas de la etapa. Romea reventó el palo izquierdo de Caprio tras un centro de Fredes y el rebote le quedó al arquero. Un minuto después, un tiro libre cerrado de Ávila se cerró, nadie la tocó, y Sergio Del Curto se lució, a puro reflejo, para cachetear al córner. Las pelotas paradas empezaron a tomar preponderancia y casi Ullúa abre el marcador con un cabezazo que se perdió cerca. La intensidad empezó a bajar, no en la ficción, pero sí en el juego, y eso tenía mucho que ver con el intenso calor que hacía en el Alto Valle. Por eso el árbitro hizo parar para resfrecarse y en los minutos finles de l etapa, el trámite no cambió, siguió siendo un poco más la visita, pero sin poder lastimar en los metros finales.

En el arranque del complemento, la tónica no cambió. Raggio mandó a Aguirre para darle más juego, pero el local no logtraba tomar el protagonismo, Círculo estaba bien parado en el medio y no le daba espacios. La única manera de lastimar de Cipolletti er en las pelotas paradas, pero ahí también se mostró firme el equipo de Oreja. Y luego de otro gran rechazo de Charra, Fredes metió una pelota bárbara a espaldas de Orellana para Ullúa, el exCadetes lo gambeteó al arquero hacia su derecha y a Capria no le quedó otra que derribarlo y cometerle penal. A la hora de la ejecución, se hizo cargo Romea y Caprio, otra vez, agigantó su figura para quedarse con el remate sobre su derecha. Esa acción envalentonó al local, pero Círculo no se apichonó y siguió buscando el triunfo.

Sebastián Batista fue uno de los puntos altos del "Papero". (Foto: Martín Angelini)

Facundo Oreja empezó a cambiar el aire e hizo debutar a "Toti" Ríos que en dos pelotas mostró su jerarquía. Empezó a manejar la pelota, jugó, hizo jugar y lo puso a Romea de frente a Caprio, pero se demoró mucho y lo cerraron. Lejos de caerse con la oportunidad errada, el "Papero" ganó en confianza y, en su mejor momento, recibió un mazazo. Un centro desde la derecha, la entrada de Lucas Mellado solo pro el medio y el cabezazo cercano que dejó sin respuesta a Del Curto. Encima, tres minutos después (a los 29'), Joaquín Romea vio la roja directa de Testa y el panorama se complicó aún más para los de Oreja.

Ahora sí el impacto se sintió y lo que no se conseguía adentro, el entrenador trató de modificarlo con los ingresos de Garay y Vértiz. El "Papero" se tranquilizó y agotó los cambios con Pákaro y el debut de Pedro Barberini, otra vez intentó inclinar la cancha, se expuso atrás, pero metió más gente cerca del área rival. Un desborde de Vértiz, por poco termina con "Pepo" empujándola en el primer palo. Se lo llevó por delante Círculo en los minutos finales, pero no lo pudo empatar. Cipolletti aguantó, hizo el tiempo necesario y se llevó un triunfo valioso, en un partido que le fue esquivo en gran parte de la tarde, pero que aprovechó la que tuvo en el segundo tiempo y se quedó con los tres puntos.

"Toti" Ríos tuvo sus primeros minutos y, con algunos toques, dio muestra de su calidad. (Foto: Martín Angelini)

Síntesis

Cipolletti (Río Negro) (1): Nicolás Caprio; Matías Carrera, Damián Jara, Agustín Orellana y Leandro Wagner; Brian Meza, Iván Silva, Lucas Mellado y Ezequiel Ávila; Daian García y Lautaro Villegas. DT: Gustavo Raggio.

Cambios: PT 38' Juan Manuel López por Villegas; ST 0' Diego Aguirre por Ávila, Oscar Páez por García y 46' Iacchetti por López.

Círculo Deportivo (0): Sergio Del Curto; Gabriel Charra, Cristin Belucci y Sebastián Corti; Bruno Vedda, Leonardo Fredes, Lucas Rancic, Sebastián Batista y Matías Reali; Ever Ullúa y Joaquín Romea. DT: Facundo Oreja.

Cambios: ST 16' ST Leonel Ríos por Batista, 30' Ramiro Garay y Enzo Vértiz por Fredes y Reali, 36' Nahuel Pájaro y Pedro Barberini por Rancic y Ullúa.

Goles: ST 26' Mellado (Ci)

Incidencias: ST 12' Caprio (Ci) le detuvo un penal a Romea (CD) y 29' expulsado Romea (CD).

Árbitro: Sergio Testa, de Bahía Blanca.

Estadio: Campus "15 de octubre".