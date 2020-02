Jair Bolsonaro propuso reunirse con Alberto Fernández el 1 de marzo

El presidente de Brasil recibió a Felipe Solá para recomponer la relación bilateral. El encuentro con Fernández sería en Montevideo en el marco de la asunción del Luis Lacalle Pou.

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá, se reunió con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en el Palacio Planalto de Brasilia.

La reunión comenzó 15.15 y duró más de una hora. Se abordaron temas generales de la relación bilateral y mandatario brasilero propuso un encuentro bilateral con Alberto Fernández en Montevideo en el marco de la asunción de Luis Lacalle Pou como presidente de Uruguay

Antes, Solá mantuvo un encuentro con el Canciller, Ernesto Araujo, en una visita a la que consideraron se cumplió el objetivo de “discutir el Mercosur y las relaciones bilaterales en el marco del acercamiento y la amistad. Este es un viaje para una cita de calidez o amigabilidad entre los dos países. Y en ese sentido, es un honor ser recibidos por el canciller Araújo”.

Tenemos claro que los acuerdos fundamentales entre Argentina y Brasil no solo deben mantenerse sino que deben multiplicarse. Nos costó décadas construir la paz y la integración en la región.



Con el canciller @ernestofaraujo estamos convencidos que este es el camino. pic.twitter.com/AiYwtdzqOD — Felipe Solá (@felipe_sola) February 12, 2020

Fuentes que integran la comitiva oficial explicaron a 0223 que "el balance es positivo. Se les explicó a los integrantes de Itamaraty y del ministerio de Economía que estaban presentes la debilidad de la situación de nuestro país con el combo inflación, recesión y deuda, la necesidad de recomponer la economía y la voluntad de avanzar en acuerdos comerciales con todo el mundo entendiendo que el Mercosur no puede ser lo que fue". "L a velocidad de esos acuerdos deberán comprender las situación argentina", aclaró.

Por su parte, Solá planteó: "Le pedimos a Brasil que nos apoye en la manera que puedan en el FMI porque es el primer paso de una escalera, porque en caso de un buen acuerdo pedimos tiempo para crecer y para pagar. No caeremos en default”.

Mantuvimos una productiva y cordial reunión con los cancilleres Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) de Brasil y nuestro canciller Felipe Solá (@felipe_sola) junto al secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Béliz.

De acuerdo a lo publicado por la agencia de noticias Télam, e l canciller del gobierno brasileño dijo que "el Mercosur debe hacer acuerdos con otros países, e informó que ambos países han decidido convocar a una reunión bilateral de comercio, aún sin fecha, para analizar el panorama bilateral, regional y global". “El Mercosur debe ser estratégico y hay un potencial a ser explorado”, añadió el funcionario bolsonarista.



A su turno, Solá dijo que Argentina no será “una traba” y prometió: "Fortalecer el Mercosur no es ir para atrás o apegarse al pasado. El Mercosur es una marca que debemos llevar adelante”.

"Debemos hacer acuerdos de libre comercio con otros países y regiones: el EFTA, Israel, la Alianza para el Pacífico, Singapur. Estamos con la mente abierta y vamos a tratar de no ser una traba", añadió con el objetivo de alejar cualquier rumor a un proteccionismo regional que complique la relación bilateral.

La economía brasileña es la principal economía de América Latina, con un PBI que en el 2018 alcanzó 1,9 billones de dólares. Datos de la Secretaria de Comercio Exterior (Secex) de Brasil muestran que la balanza bilateral en 2019 registró un superávit para Argentina por U$S 838 millones.



Las exportaciones argentinas hacia Brasil alcanzaron U$S 10.552 millones, mientras las importaciones desde el país vecino totalizaron U$S 9.714 millones.



Los datos oficiales indican que los productos de manufactura industrial representan el 68 por ciento de lo que Argentina exporta al gigante sudamericano, mientras el 17 por ciento son productos primarios, el 12 productos de manufactura agropecuaria y el 3 restante lo ocupa el rubro combustibles.

La comitiva oficial está compuesta por el Canciller, Felipe Solá, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, y la subsecretaria de Asuntos del Mercosur, Marilita Squeff.